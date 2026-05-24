Reacția UE după atacul Rusiei asupra Kievului: „Acte de teroare abominabile”, spune Kaja Kallas

Cele mai recente atacuri ale Rusiei împotriva Ucrainei, despre care preşedintele Volodimir Zelenski a spus că au implicat o rachetă balistică Oreşnik cu rază intermediară de acţiune, au demonstrat „o tactică politică de intimidare şi o politică nesăbuită de risc nuclear”, a declarat duminică şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, informează Agerpres.

„Rusia a ajuns într-un impas pe câmpul de luptă, aşa că terorizează Ucraina cu atacuri deliberate asupra centrelor oraşelor. Acestea sunt acte de teroare abominabile menite să ucidă cât mai mulţi civili”, a scris Kallas pe X, după bombardamentele ruse din noaptea de sâmbătă spre duminică şi care au lovit în zone rezidenţiale din capitala ucraineană Kiev.

„Faptul că Moscova ar folosi sisteme de rachete balistice Oreşnik cu rază intermediară de acţiune, concepute pentru a transporta ogive nucleare, reprezintă o tactică politică de intimidare şi o politică nesăbuită de risc nuclear”, a spus Kallas.

Forţele Aeriene Ucrainene au relatat într-un comunicat că Rusia a folosit 690 de sisteme de atac aerian, inclusiv drone şi rachete de diferite tipuri, în această campanie de bombardament.

Un total de 549 de drone inamice au fost doborâte şi 55 de rachete ruseşti au fost interceptate în acest atac, care, potrivit Forţelor Aeriene Ucrainene, a avut Kievul drept „ţintă principală”.

Kallas a declarat că miniştrii de externe ai Uniunii Europene (UE) vor discuta „cum să intensifice presiunea internaţională asupra Rusiei” săptămâna viitoare în cadrul reuniunii lor informale din Cipru.

