Comisia Europeană a respins miercuri afirmația Washingtonului potrivit căreia Europa alimentează supracapacitatea industrială la nivel mondial, după ce administrația Trump a propus aplicarea unei taxe vamale de 15% asupra blocului format din 27 de țări, relatează Politico.

„Vom analiza concluziile. În același timp, respingem cu tărie premisa conform căreia Europa ar fi o sursă de supracapacitate structurală. Dimpotrivă, Europa se numără printre cele mai expuse la supracapacitate”, a declarat Olof Gill, purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei, într-un comunicat.

„UE și SUA împărtășesc o preocupare reală cu privire la supracapacitatea globală, care este în mare parte determinată de stat și concentrată în țări terțe. Regretăm lipsa unei acțiuni comune”, a adăugat el.

Biroul Reprezentantului Comercial al SUA, condus de Jamieson Greer, a constatat că 14 parteneri comerciali, printre care Uniunea Europeană, China și Japonia, au provocat o scădere artificială a prețurilor prin inundarea piețelor cu produse manufacturate. Decizia vine în urma unei anchete comerciale demarate în luna martie.

Miercuri, Greer a propus aplicarea unui tarif de 15% asupra Uniunii Europene, în conformitate cu plafonul convenit în cadrul armistițiului comercial transatlantic încheiat în iulie 2025 între președintele SUA, Donald Trump, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Greer, care urmează să participe lunea viitoare, prin videoconferință, la o reuniune a miniștrilor europeni ai comerțului, se poate aștepta la reacții negative în legătură cu ancheta privind capacitatea excedentară. De asemenea, se preconizează că miniștrii UE vor aborda lipsa de progrese în ceea ce privește reducerea tarifelor aplicate produselor UE care conțin oțel — unele dintre acestea fiind încă supuse unor taxe vamale americane de până la 50%.

Ancheta privind supracapacitatea, demarată în temeiul secțiunii 301 din Legea comerțului din 1974, este a doua dintre cercetările inițiate în primăvară, ca parte a eforturilor administrației Trump de a-și reconstrui bariera tarifară.

După ce taxele „reciproce” impuse de Trump în 2025 au fost declarate invalide la începutul acestui an de Curtea Supremă a Statelor Unite, administrația a impus o taxă vamală de 10% asupra Uniunii Europene, invocând îngrijorarea că Bruxelles-ul nu a interzis importul de bunuri fabricate prin muncă forțată. Se va aplica cea mai mare dintre cele două rate tarifare, în loc ca cele două să fie însumate, a declarat un înalt oficial american.

Oficialul a adăugat că taxele propuse vor intra probabil în vigoare cel mai devreme în ianuarie, după ce USTR va organiza audieri și va primi observațiile publicului.

Președintele Comisiei pentru comerț a Parlamentului European, Bernd Lange, a criticat dur concluziile raportului USTR, calificându-le drept „absurde”.

„Oricine se aștepta la o situație mai calmă după alegerile de la jumătatea mandatului s-a înșelat. Puțini se așteptau cu adevărat la asta, de la bun început”, a declarat Lange într-un comunicat, referindu-se la scrutinul din 3 noiembrie, care a adus majorități solide pentru democrați atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților.

„Nici hotărârea Curții Supreme, nici verdictul alegătorilor nu l-au făcut pe Donald Trump să se răzgândească. Când o instanță anulează temeiul juridic al tarifelor sale, el caută altul. Scopul său rămâne același. El folosește tarifele pentru a exercita presiune asupra partenerilor comerciali și a le smulge tot mai multe concesii”.

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Editor : A.M.G.