Reacția UE după ce SUA și Israelul au atacat Iranul: Asigurarea securității nucleare, de importanță crucială

Ursula von der Leyen și Antonio Costa Foto: Profimedia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au emis o declarație comună privind operațiunea americano-israeliană în Iran. Cei doi oficial ai UE subliniază că „asigurarea securității nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea agrava și mai mult tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială”.

„Evoluțiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare. Rămânem în strânsă legătură cu partenerii noștri din regiune. Reafirmăm angajamentul nostru ferm de a proteja securitatea și stabilitatea regională. Asigurarea securității nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea agrava și mai mult tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială.

Uniunea Europeană a adoptat sancțiuni extinse ca răspuns la acțiunile regimului criminal al Iranului și ale Gărzii Revoluționare și a promovat în mod constant eforturile diplomatice menite să abordeze programele nucleare și balistice printr-o soluție negociată.

În strânsă coordonare cu statele membre ale UE, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că cetățenii UE din regiune pot conta pe sprijinul nostru deplin.

Solicităm tuturor părților să dea dovadă de maximă reținere, să protejeze civilii și să respecte pe deplin dreptul internațional”, scrie în declarația emisă de cei doi oficiali ai UE.

Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață ceea ce ministrul Apărării de la Tel Aviv a numit „un atac preventiv” asupra Iranului. Donald Trump a confirmat, într-un video publicat pe Truth Social, implicarea Americii și a spus că obiectivul este protejarea SUA prin „eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian”. Ayatollahul Khamenei nu s-ar afla la Teheran, unde au fost raportate mai multe explozii. Atacul, desfășurat sub numele „Roaring Lion” (Răgetul Leului, n.r.), care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie 2025, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice. Operațiunea este prevăzută să dureze mai multe zile. Departamentul de război al SUA vorbește despre operațiunea „Epic Fury”. Bazele SUA din zona Golfului Persic au fost atacate cu rachete.

