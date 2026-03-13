Realegerea lui Trump a transformat economia globală într-un câmp de luptă, spune un fost ministru german. „Totul a devenit o armă”

Fostul ministru german al Economiei, Robert Habeck, atrage atenția că invazia Rusiei în Ucraina a marcat începutul unei noi ere în care orice resursă poate fi folosită ca armă politică. Politicianul ecologist, responsabil pentru gestionarea crizei energetice din Germania, a declarat pentru The Guardian că credința că gazul „nu va fi niciodată o armă politică” a făcut ca guvernele germane succesive să ignore avertismentele și să cadă în capcana lui Putin, construind conductele Nord Stream și vânzând rezerve strategice către Gazprom, pe care Rusia le-a epuizat înainte de invazia sa în Ucraina. Potrivit lui Habeck, realegerea lui Donald Trump a provocat un al doilea șoc de securitate, cu efecte „dramatice, drastice și de anvergură”, în care tarifele, tehnologia și alte instrumente economice au devenit noi arme în politica globală.

„De la transformarea energiei în armă - ceea ce este deja destul de grav - la transformarea tuturor lucrurilor în arme, aceasta este lecția pe care sper că toată lumea a învățat-o”, a declarat Habeck, vicecancelarul ultimului guvern de coaliție german.

Europa se confruntă cu o criză energetică iminentă după ce SUA și Israelul au atacat Iranul în februarie, provocând represalii care au dus la închiderea Strâmtorii Ormuz, prin care circulă 2 % din petrolul și gazul natural lichefiat (GNL) din lume.

Creșterea prețurilor a stârnit noi apeluri pentru energie locală curată și plângeri că Europa ar fi trebuit să renunțe mai repede la combustibilii străini.

Habeck, care s-a grăbit să construiască terminale LNG și să asigure aprovizionarea cu gaze alternative atunci când Rusia a invadat Ucraina, a declarat că a avut „nopți nedormite” în timpul ultimei crize energetice, gândindu-se la perspectiva de a cere industriilor să închidă fabricile dacă nu reușea să le furnizeze gaze la timp.

„Prețurile gazelor naturale din Germania sunt poate ridicate în prezent”, a spus el. „Dar atunci exista o amenințare reală că nu vom mai avea deloc gaze naturale.”

El a respins criticile potrivit cărora concentrarea asupra schimbării furnizorilor și construirii de terminale de import risca să blocheze activele, în contextul în care țara reduce poluarea.

De asemenea, și-a apărat decizia din 2022 de a amâna cu doar câteva luni închiderea ultimelor centrale nucleare din Germania, în loc să le permită să se realimenteze și să funcționeze mai mult timp.

Creștin-democrații de centru-dreapta, care se aflau în opoziție la momentul respectiv, au criticat Ministerul Economiei pentru că nu a efectuat o analiză deschisă a acestei chestiuni. O anchetă parlamentară efectuată anul trecut nu a ajuns la o concluzie.

„Personal, nu aș fi avut nicio problemă să folosesc reactoarele câțiva ani în plus, dacă asta ar fi fost sfârșitul”, a spus Habeck. El a afirmat că o parte din opoziție părea să folosească acest lucru ca pe un „cal troian” pentru a redeschide legea privind eliminarea treptată a energiei nucleare și că modificarea regulilor pentru a permite realimentarea ar putea crește producția la un nivel care ar „distruge piața în creștere a energiei regenerabile”.

Undă de șoc pe piețe

Germania a produs 60% din energia electrică din surse regenerabile anul trecut, restul fiind produs din cărbune și gaz. Habeck a spus că a devenit „oarecum agnostic” în ceea ce privește riscurile energiei nucleare în Germania, dar și-a amintit de dezastrul de la Cernobîl din 1986 și de radiațiile care au acoperit Europa.

„Nu se dansa în ploaie, nu se săruta în ploaie, nu se dormea pe plajă, pentru că era precipitații radioactive peste tot”, a spus el. „Practic, stăteam acasă și, la vârsta de 16 ani, mi-am spus că aceasta nu este forma de energie care ar trebui să-mi guverneze viața.”

Războiul din Ucraina a determinat oficialii UE să accelereze procesul de autorizare pentru turbine eoliene și panouri solare, care produc acum mai multă energie electrică decât combustibilii fosili, dar analiștii spun că aceștia au fost lenți în reducerea cererii de energie, a deșeurilor și în electrificarea activităților precum conducerea autovehiculelor și încălzirea locuințelor.

La începutul războiului, Germania a introdus o serie de măsuri pe termen scurt pentru a economisi gazul, cum ar fi reducerea temperaturii termostatelor din clădirile publice la 18 grade Celsius - „angajații din ministerul meu stăteau la birouri îmbrăcați cu jachete de iarnă” - și a încercat să reducă consumul viitor prin eliminarea treptată a cazanelor pe gaz.

Politica, cunoscută sub numele de „ciocanul de încălzire al lui Habeck” datorită unei campanii agresive a tabloidelor, a transformat pompele de căldură în obiecte de batjocură. Cerințele sale în materie de energie regenerabilă sunt acum diluate de guvernul de coaliție condus de conservatori.

Vorbind de la Copenhaga, unde lucrează ca analist la Institutul Danez pentru Studii Internaționale, Habeck a spus că țările nordice care au adoptat pompele de căldură râd de Germania pentru rezistența sa față de încălzirea curată. Politicianul a adăugat că a subestimat și rezistența din partea persoanelor care conduc companiile de gaz.

„Pe unii dintre ei îi cunosc personal - sunt oameni decenți și bănuiesc că atunci când vorbesc cu copiii lor spun mereu «da, trebuie să ne schimbăm pentru a salva planeta” și „încălzirea globală este o amenințare” - dar, în cele din urmă, în calitate de proprietari de companii, au un interes», a spus el.

Verzii au fost excluși din coaliția guvernamentală în februarie 2025, pe fondul scăderii importanței climatului și al atacurilor feroce din partea partidelor care îl învinuiau pe Habeck pentru problemele economice ale Germaniei. Într-un posibil semn de redresare, ei au câștigat duminică alegerile statale din Baden-Württemberg, centrul bogat al industriei auto germane.

