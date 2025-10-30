Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat Germania pentru că ar ignora „genocidul”, foametea şi atacurile Israelului în Gaza, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz, ţinute joi, la Ankara, relatează Reuters.

Erdogan a afirmat că Israelul deţine arme nucleare şi de alt tip, pe care le foloseşte şi cu care ameninţă Gaza, adăugând că gruparea militantă palestiniană Hamas nu deţine astfel de arme. El a spus că Israelul a atacat din nou Gaza în ultimele zile, în ciuda încetării focului în enclavă.

„Germania nu vede aceste lucruri?”, a spus el, adăugând că Turcia, Germania şi alte ţări au datoria umanitară de a pune capăt foametei şi masacrelor din Gaza.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Aflat la prima sa vizită în Turcia, cancelarul german Friedrich Merz a spus că vede Turcia ca un partener apropiat al Uniunii Europene şi doreşte să dezvolte relaţii economice bilaterale, inclusiv în sectorul transporturilor.

„Eu personal, şi guvernul german, considerăm Turcia un partener apropiat al Uniunii Europene. Dorim să continuăm să îi facilităm drumul către Europa”, a declarat Merz în conferinţa de presă comună cu preşedintele turc. El a mai spus că cei doi au discutat despre migraţie şi că doresc să facă progrese suplimentare în ceea ce priveşte repatrierea solicitanţilor de azil respinşi.

Turcia şi Germania au un potenţial ridicat în industria de apărare şi trebuie să se concentreze pe proiecte comune, a declarat Erdogan în conferinţă de presă comună.

„Având în vedere schimbările condiţiilor de securitate din Europa, trebuie să lăsăm în urmă problemele legate de achiziţionarea de produse din industria de apărare şi să ne concentrăm pe proiecte comune”, a punctat Erdogan.

Editor : C.A.