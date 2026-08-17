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„Recolte catastrofale” în Europa. Valurile de căldură și seceta provoacă o criză fără precedent pentru fermieri

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Cultură de floarea soarelui devastată de secetă în Franța
Agricultura europeană, lovită de secetă și valuri de căldură. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Fermierii avertizează asupra unor pierderi severe Recolta de porumb din Franța ar putea scădea cu 35% Italia: 60% din terenurile agricole sunt afectate de secetă Spania, lovită de scăderea recoltelor

Valurile succesive de căldură intensă și o secetă din ce în ce mai severă, care afectează întregul continent, au pus mulți agricultori europeni într-o criză „fără precedent”, cultivatorii de legume și cereale avertizând în special asupra unor recolte „catastrofale”. Producția franceză de legume a scăzut „într-o măsură foarte semnificativă” față de anii precedenți, au declarat cultivatorii francezi, deficitele fiind estimate la 25% pentru dovlecei, 35% pentru salată, 40% pentru mazăre, 60% pentru broccoli și între 50% și 100% pentru anghinare, arată The Guardian.

Fermierii avertizează asupra unor pierderi severe

„Sectorul legumelor se confruntă cu o criză istorică”, a declarat Prince de Bretagne, organizație care reunește peste 1.300 de producători de legume din Bretania, solicitând „măsuri urgente” pentru a face față scăderii „dramatice” a randamentelor și a calității multor culturi.

Încălzirea globală accelerată, provocată de activitatea umană, precum și un fenomen El Niño de proporții neobișnuit de mari au afectat grav culturile din întreaga Europă în această vară. Dezvoltarea plantelor a fost îngreunată de temperaturi care au depășit frecvent 30 de grade Celsius și, în numeroase regiuni, 35 de grade Celsius, de lipsa aproape totală a precipitațiilor și de vânturile foarte calde.

„De obicei, o regiune se descurcă mai bine, ceea ce ajută la compensarea pierderilor”, a declarat pentru Le Monde Eric Legras, reprezentant al asociației franceze a producătorilor de legume destinate conservării și congelării, care numără aproximativ 4.400 de membri. „Anul acesta, toate principalele noastre zone de producție au fost afectate și toate în același timp.”

Recolta de porumb din Franța ar putea scădea cu 35%

Producția de cereale a fost, de asemenea, grav afectată. Ministerul Agriculturii din Franța estimează că recolta de porumb din acest an, în cel mai mare producător de cereale al Europei, va scădea cu 35% față de nivelul din 2025, ajungând la aproximativ 9 milioane de tone. O asemenea cantitate nu a mai fost înregistrată din 1980.

O parte din scădere este explicată prin faptul că fermierii au înlocuit porumbul cu alte culturi, precum floarea-soarelui. Ministerul Agriculturii precizează însă că rezultatul reflectă și impactul valurilor de căldură extremă din această vară, care au afectat porumbul în etapele esențiale ale ciclului său de dezvoltare.

Situația ar putea crea probleme serioase și pentru crescătorii de animale. Vacile de lapte încep, de regulă, să manifeste semne de stres termic la temperaturi de peste 25 de grade Celsius, iar mai mulți producători au raportat deja scăderi ale producției de lapte cu 10-15%. Fermierii sunt, de asemenea, îngrijorați de cantitatea de furaje disponibilă pentru iarnă.

Potrivit Agreste, serviciul de statistică al Ministerului francez al Agriculturii, producția de fân destinată hrănirii bovinelor pe timpul iernii este cu aproximativ 30% sub media perioadei 1989-2018. Instituția avertizează că deficitul se agravează și afectează un număr tot mai mare de regiuni.

Căldura extremă a afectat și sectorul avicol. Producția de ouă a scăzut semnificativ, pe fondul unei mortalități ridicate în crescătorii, în special în timpul valului de căldură din luna iunie.

Potrivit organismului național francez de promovare a ouălor, producția este în prezent cu aproximativ un milion de ouă pe zi sub nivelul obișnuit.

Italia: 60% din terenurile agricole sunt afectate de secetă

În Italia, aproximativ 60% din terenurile agricole sunt afectate în prezent de secetă, cu intensități de la ușoare până la severe, potrivit datelor publicate la începutul acestei luni de Coldiretti, cea mai mare organizație a fermierilor italieni.

Randamentele unor culturi precum porumbul, orezul și soia, dar și cele de legume și fructe, au fost grav afectate. Producția de lapte a scăzut cu aproximativ 20%.

Coldiretti estimează că impactul total asupra sectorului agricol italian, inclusiv pagubele provocate de incendiile de vegetație și de furtunile violente, depășește 3 miliarde de euro.

Seceta este deosebit de severă în Valea Padului, o regiune vastă care se întinde pe patru regiuni din nordul Italiei și reprezintă una dintre principalele zone agricole ale țării. Aproximativ 80% din producția italiană de orez provine din această zonă, iar situația este agravată de nivelul foarte scăzut al celui mai lung râu din Italia.

Italia este cel mai mare producător de orez din Europa. În 2025, aproximativ 235.000 de hectare au fost cultivate cu orez. În acest an, însă, seceta severă i-a determinat pe agricultori să recurgă la o măsură neobișnuită pentru a salva culturile: irigarea acestora o singură dată la două săptămâni.

Spania, lovită de scăderea recoltelor

În Spania, producția de cereale a scăzut cu 35% față de anul precedent în Castilla y Leon, cu 49% în regiunea Madrid și cu 24% în Andaluzia.

A fost afectată și producția de lapte: cea de lapte de oaie a scăzut cu 6,5%, iar cea de lapte de capră cu 10,8%, potrivit autorităților.

După recolta dezastruoasă din 2024, afectată de secetă, producția de ulei de măsline a crescut semnificativ anul trecut. Iarna și primăvara cu precipitații abundente au reprezentat un factor favorabil pentru măslini, însă producătorii spun că este încă prea devreme pentru a estima cum va arăta recolta din acest an.

În schimb, Federația Națională a Vinului din Spania estimează o scădere cu 20% a producției în 2026. Directorul organizației, José Luis Benítez, avertizează că valurile succesive de căldură vor afecta recoltele, iar strugurii vor fi mai mici din cauza lipsei de umiditate.

În fața pierderilor tot mai mari, guvernele europene au început să anunțe pachete de sprijin pentru agricultori.

Premierul francez, Sébastien Lecornu, a promis 145 de milioane de euro sub formă de ajutor de urgență, precum și „măsuri de sprijin structural și de investiții” care urmează să fie incluse în bugetul pentru 2027.

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Editor : C.A.

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