Recolte distruse și „Stânca Foametei” din Ungaria: cum a devastat seceta Dunărea. „Am ajuns, literalmente, la fundul prăpastiei”

Timp de secole, stânca a fost considerată un semn de avertisment. Când a început să iasă la suprafață din Dunăre, sub Dealul Gellert din Budapesta, acest lucru însemna că nivelul apei scăzuse atât de mult încât morile plutitoare nu mai puteau funcționa, recoltele probabil că erau compromise, iar foametea urma să se instaleze aproape cu certitudine. De aceea, în capitala Ungariei, unde, de-a lungul timpului, stânca a devenit aproape doar o legendă, i s-a dat numele de Inseg-szikla – Stânca Foametei, relatează The Guardian.

Astăzi, pe fondul unor niveluri record de scăzute ale apei pe Dunăre, stânca nu numai că a ieșit din apă, ci a ieșit la suprafață aproape în întregime, împreună cu albia nisipoasă pe care se află, uimind geologii și cercetătorii guvernamentali trimiși să o examineze. Și, așa cum se spunea că va avertiza stânca, Ungaria se confruntă acum cu o criză energetică fără precedent, care a forțat țara să oprească toate reactoarele nucleare răcite cu apă din Dunăre, cu excepția unuia, pentru prima dată în 44 de ani.

Sursa citată a parcurs peste 160 km de-a lungul malurilor Dunării, cel mai lung fluviu al Uniunii Europene, care susține cele 10 țări pe care le traversează, vizitând sate și orașe în care locuitorii se luptă să-și asigure apa potabilă, iar fermierii se străduiesc să-și mențină culturile în viață.

Pocsmegyer

Săptămâna trecută, premierul maghiar Peter Magyar a avertizat că se preconizează ca pagubele economice provocate de seceta din acest an să le depășească pe cele cauzate de perioada istorică de secetă care a devastat terenurile agricole din Ungaria în 2022.

Deși este încă dificil de evaluat amploarea totală a pierderilor, Istvan Somogyi, un fermier în vârstă de 56 de ani din Pocsmegyer, un sat situat pe malul Dunării, în Pest, și-a făcut deja calculele.

„Anul acesta am pierdut aproape 50% din recolta mea, iar procentul ar putea ajunge la 70%”, a spus el. „S-a dus. Totul s-a uscat. De când am început să cultiv acest pământ după căderea regimului comunist, nu am mai văzut niciodată o asemenea catastrofă”.

Somogyi a afirmat că această criză fără precedent nu a apărut din senin și că valurile de căldură și secetele din anii anteriori au constituit deja un semnal de alarmă. Oamenii de știință susțin că schimbările climatice provocate de om fac ca fiecare val de căldură din lume să fie mai intens și mai probabil să se producă.

„Era de așteptat”, a spus el. „Recolta a fost slabă și anul trecut. Dar am avut noroc, pentru că nivelul Dunării a rămas ridicat. În ciuda căldurii intense, solul încă mai conținea suficientă apă. De data aceasta, nu mai avem nicio speranță să ne salvăm recoltele”.

Pe drumurile aproape pustii care se întind de-a lungul fluviului, familiile cu copii căutau răcoare în apele puțin adânci ale Dunării, în timp ce, nu departe de acolo, cisterne militare preluau apă din fântânile din mediul rural, transportând provizii vitale către bazinele de stocare care alimentează rețeaua locală.

Szentendre

Peste fluviu, vizavi de Pocsmegyer, pe malul opus al Dunării, se află Szentendre, un oraș cunoscut pentru comunitatea sa de artiști. În zilele cele mai toride ale valului de căldură, unele spectacole de seară au fost organizate la lumina lumânărilor, în încercarea de a reduce consumul de energie electrică.

Aici, în ultimele săptămâni, au apărut insule vaste, asemănătoare deșertului. Albia fluviului, acum expusă, este crăpată ca un mozaic de lut tare și uscat, ars de o căldură sufocantă care a ridicat temperaturile în Budapesta la aproape 42 °C, iar temperaturile nocturne atingând un maxim de 28 °C. Europa se încălzește mai repede decât orice alt continent, căldura intensă de vară și seceta prelungită fiind amplificate de criza climatică provocată de om, care se agravează. Condițiile extreme continuă să alimenteze incendiile forestiere și să pună presiune asupra rezervelor de apă.

Pe unele porțiuni ale Dunării, în apropiere de Szentendre, se poate acum traversa pe jos, apa ajungându-ți abia până la glezne.

„Înotul și navigația sunt interzise aici”, a declarat Laszlo Balazs, în vârstă de 44 de ani, șeful serviciului local de salvare. „Totuși, oamenii care vor să scape de căldură intră totuși în apă, fără să știe că aceasta poate deveni brusc foarte adâncă în anumite locuri, unde riscă să se înece”.

La sfârșitul lunii iunie, poliția din Budapesta (BRFK) a anunțat că trei persoane au dispărut în Dunăre într-un singur weekend. Poliția fluvială a recuperat ulterior un cadavru în apropiere de Ivancsa, în timp ce căutările au continuat în aval pentru a-i găsi pe ceilalți doi înotători dispăruți.

Seceta și perturbările rezultate în aprovizionarea cu energie au determinat, de asemenea, ca unele orașe maghiare să se confrunte cu penuria de apă potabilă. Într-o încăpere din cadrul biroului de informații turistice din Szentendre sunt depozitate mii de sticle de apă, gata să fie distribuite, în special persoanelor în vârstă și celor vulnerabile.

„Aproximativ 4.000–5.000 de gospodării au rămas fără apă”, a declarat Jozsef Gulyas, în vârstă de 62 de ani, viceprimarul orașului Szentendre. „Am distribuit 25 de tone de apă și am primit aproximativ 100 de apeluri de urgență pe zi. Nu ne-am mai confruntat niciodată cu o situație atât de gravă. Femeile în vârstă îi îmbrățișau pe ofițerii care le aduceau apă și izbucneau în lacrimi”.

Budapesta

Mergând cu mașina de la nord spre sud, în direcția capitalei Ungariei, Budapesta, unde nivelul Dunării atinge, în condiții normale, o înălțime medie de 2-3 metri și poate ajunge până la 8 metri, căldura intensă a verii și condițiile de secetă prelungită au determinat scăderea nivelului la un minim record de doar 14-19 cm, pe 4 august.

Nivelul apei a scăzut atât de drastic încât, pe măsură ce Dunărea s-a retras, a scos la iveală o serie de vestigii ascunse de mult sub apele sale, printre care rămășițele unui mamut lânos, un pod distrus după cel de-al Doilea Război Mondial în Budapesta, o navă de război nazistă și o bombă britanică neexplodată.

Nivelul apei este atât de scăzut în capitală încât, pe 28 iulie, în jurul orei 16:30, Gabor Kurti, președintele Magyar Kerekpárosklub (Clubul Cicliștilor Maghiari) și proprietarul unei companii producătoare de biciclete cargo, a părăsit biroul său din centrul Budapestei, s-a urcat pe bicicletă și, într-o ispravă fără precedent, a parcurs 30 km de-a lungul albiei descoperite a Dunării, călătoria sa devenind rapid virală pe rețelele sociale.

„Am vrut să arăt că, dacă poți pedala de-a lungul albiei Dunării pe o distanță de 30 km, asta înseamnă că, din cauza acestei urgențe climatice, am ajuns, literalmente, la fundul prăpastiei”, a declarat el pentru sursa citată.

La bordul bicicletei sale, Kurti a pornit de la gura pârâului Szilas și și-a croit drum prin pietriș fin, pietricele mari, nisip bine tasat și noroi, ajungând în cele din urmă la terminalul de feribot din Vac, aproximativ trei ore mai târziu.

„Pentru mulți oameni a fost o aventură extraordinară. Pentru mine, a fost sfâșietor”, a spus el. „Faptul că am pedalat pe lângă porțiuni ale fluviului unde, în copilărie, obișnuiam să înot sau să fac caiac, și pe care acum le puteam traversa cu bicicleta, m-a umplut de o tristețe de nedescris. Era ca și cum aș fi privit locul unui accident teribil. Pe tot parcursul acelei călătorii, amploarea catastrofei se dezvăluia în fața ochilor mei”.

Nagyteteny

Kurti l-a condus pe reprezentantul The Guardian în ceea ce, până acum doar câteva luni, era impresionanta pădure de luncă din Nagyteteny, numită Kis-Haros-sziget, o zonă protejată care adăpostea plante cățărătoare, viță de vie sălbatică și mai multe familii de castori europeni.

Se ajunge la fluviu traversând pe jos o zonă care, în mod normal, s-ar afla la câțiva metri sub nivelul apei. Aici, un braț al Dunării s-a retras atât de brusc încât s-a oprit brusc, blocat de un albia expusă, lăsată în urmă de secetă.

Suprafața sa uscată, argiloasă, pare o imagine dintr-un viitor modelat de criza climatică tot mai gravă, provocată de om. Și totuși, acest lucru se întâmplă chiar acum. Trecătorii traversează ceea ce odinioară era fluviul, picioarele lor afundându-se în petice de noroi. Călătorii cu caiacul se străduiesc să-și croiască drum prin canalele puțin adânci care au mai rămas; mulți renunță în cele din urmă, își ridică caiacul pe umeri și se îndreaptă pe jos spre casă.

Autoritățile maghiare au început să pompeze apă în zone întinse din rezervațiile naturale ale țării, precum cea din Nagyteteny, pentru a împiedica uscarea zonelor mlăștinoase pe măsură ce seceta se intensifică.

Paks

Continuând spre sud, drumul ajunge în cele din urmă la Paks, orașul în care se află centrala nucleară a Ungariei, ale cărei turnuri se înalță deasupra orizontului. Aici, angajații au lucrat în weekenduri pentru a menține în viață peste 700 de copaci aflați în pericol și pentru a uda straturile de flori ale orașului.

„Lucrez în acest domeniu de 18 ani”, a spus Szilvia Farkas, în vârstă de 39 de ani, angajată a companiei Dunakom Zrt din Paks, deținută în totalitate de municipalitate, cu sarcina de a planta și uda copaci și plante. „În toți acești ani de când fac această muncă, nu am văzut niciodată atâta vegetație uscată și nu am muncit niciodată atât de mult ca în acest an pentru a încerca să o mențin în viață”.

Dunakom Zrt utilizează propriul puț forat pentru extragerea apei. În plus, compania poate extrage apă dintr-un bazin de decantare. În prezent, populației nu îi este permis să folosească apa de la robinet pentru irigații; în schimb, locuitorii colectează apa uzată menajeră și o folosesc pentru a-și uda grădinile.

În zonele cele mai marginalizate și defavorizate ale țării, criza apei a agravat problemele de lungă durată cu care se confruntă mii de oameni care trăiau deja în condiții dificile înainte de secetă, având de-a face cu un acces insuficient la apă curentă și la rețelele de canalizare.

Geza Orsos Renata, în vârstă de 43 de ani, care locuiește împreună cu cei patru copii ai săi într-o mică fermă de la periferia orașului Paks, nu a avut niciodată acces la apă curentă. Orsos, care lucrează și pentru Dunakom Zrt, ajutând la udarea spațiilor verzi publice care se usucă din cauza căldurii, se bazează de mult timp pe apa furnizată de un vecin.

„Chiar și iarna, trebuie să pompăm apă și să o încălzim în vase mari ca să ne putem spăla”, a spus ea. „Acum, o prietenă ne aduce apă o dată pe săptămână. Dar situația devine insuportabilă”.

La întoarcerea de la Paks, nori înalți și pufoși se adună din când în când la orizont, pe cerul senin de deasupra Budapestei, parcă promițând revenirea ploii, pentru ca apoi să se risipească până seara, spulberând speranțele unei întregi țări.

Deocamdată, oamenii nu pot face altceva decât să se agățe de speranța că Stânca Foametei va dispărea din nou sub curenții Dunării, întorcându-se în adâncurile fluviului și redevenind, în mare parte, doar o legendă.

Însă Somogyi, care a crescut ascultând povestea stâncii transmisă din generație în generație și care asistă acum la consecințele avertismentului pe care se spune că aceasta îl prefigura, știe că nu se va întâmpla așa.

„Seceta va reveni anul viitor”, a spus el. „Aceasta este tendința. Și nu prea avem ce să facem”.

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Editor : A.M.G.