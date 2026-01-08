Live TV

Regatul Unit livrează Kievului sisteme Raven și Gravehawk. Ce rol au ele în apărarea orașelor și a infrastructurii energetice ucrainene

Marea Britanie a livrat 13 sisteme Raven pentru Ucraina. Sursa: Profimedia

Marea Britanie intervine pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei prin livrarea de sisteme moderne cu rază scurtă și lungă de acțiune, inclusiv platforme operaționale Raven și cele mai noi complexe Gravehawk, a raportat Kyiv Post. Ministerul britanic al Apărării a confirmat că 13 sisteme Raven sunt deja în serviciul unităților ucrainene.

Conceput pentru a contracara dronele, avioanele și elicopterele din apropierea liniei frontului, Raven utilizează racheta AIM-132 ASRAAM adaptată de Royal Air Force, lansată de pe platforme terestre. Avantajul său principal este desfășurarea rapidă, care permite forțelor ucrainene să răspundă rapid la amenințările aeriene, deși are o capacitate limitată împotriva rachetelor de croazieră.

Pentru a proteja infrastructura critică împotriva atacurilor rusești de lungă distanță, Londra a început să furnizeze și sisteme Gravehawk. Ucraina a primit până acum două prototipuri, având un contract pentru încă 15 sisteme. Ministrul britanic al Veteranilor, Al Carns a declarat că primul lot din această comandă va sosi în curând.

Gravehawk este de așteptat să devină un element central în apărarea marilor orașe și a instalațiilor energetice împotriva atacurilor aeriene în masă. Sistemul, finanțat în comun de Marea Britanie și Danemarca, utilizează rachetele aer-aer R-73 (AA-11 Archer) existente în Ucraina într-un rol terestru.

Deși se concentrează în principal pe combaterea dronelor, acesta oferă și capacitate defensivă împotriva avioanelor, elicopterelor și, potențial, rachetelor de croazieră. Utilizarea unei rachete ucrainene aflate în serviciu are scopul de a simplifica logistica și de a accelera desfășurarea.

Livrările fac parte dintr-un pachet mai amplu de apărare aeriană pentru iarnă, în valoare de 600 de milioane de lire sterline (806 milioane de dolari), care include și turnulețe automate pentru combaterea dronelor rusești. Oficialii britanici afirmă că inițiativa este o reacție directă la atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei de miercuri seara au lăsat mari părți din Dnipropetrovsk, Zaporojia și regiunile înconjurătoare fără electricitate, apă, încălzire sau comunicații, stârnind temeri privind o catastrofă umanitară, întrucât temperaturile vor scădea sub zero grade.

Oficialii au avertizat că situația ar putea deveni mult mai periculoasă în zilele următoare dacă energia electrică și încălzirea nu vor fi restabilite, prognozele indicând o scădere a temperaturilor nocturne până la minus 8 grade Celsius în acest weekend și până la minus 11 grade Celsius începând de luni.

Donald Trump urmează să decidă asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Anunțul lui Zelenski

