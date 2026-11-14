Live TV

Video Regele Charles, glume despre bătrânețe alături de Elton John, într-o emisiune radio. Ce replică a stârnit amuzamentul monarhului

Data publicării:
Royal Variety Performance 2026
Regele Charles, alături de artistul britanic Elton John. Sursa: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Amintiri de la concertul din 1986 Ce melodii au ales cei doi Omagiu adus Tinei Turner

Regele Charles și Elton John au avut un schimb de replici amuzant despre îmbătrânire, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii radio „Rocket Hour”, organizată cu ocazia aniversării monarhului, care a împlinit 78 de ani. Cei doi au ales împreună 14 melodii și au rememorat momente importante din istoria fundației King’s Trust, care marchează 50 de ani de activitate, arată BBC.

Elton John, în vârstă de 79 de ani, a fost invitat într-o ediție specială a propriei emisiuni, în care regele și-a prezentat câteva dintre preferințele muzicale. Discuția a marcat și împlinirea a 50 de ani de la înființarea King’s Trust, organizația caritabilă fondată de Charles, care a beneficiat de-a lungul timpului de sprijinul mai multor artiști.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Unul dintre momentele amuzante ale emisiunii a pornit de la piesa „I’m Still Standing”, interpretată de Elton John. Regele a spus că melodia se numără printre preferatele sale datorită mesajului despre reziliență și capacitatea de a depăși momentele dificile.

„Noi și fundația suntem, cu siguranță, încă în picioare”, a spus Charles.

Elton John a răspuns în glumă: „Totuși, eu încă stau jos”, stârnind râsul celor doi.

„Cu mici părți care cad ici și colo. Știu că asta e o problemă teribilă pe măsură ce îmbătrânim”, a replicat regele.

Emisiunea a fost înregistrată luna trecută la Apple Music Studios, în sudul Londrei, și a fost difuzată sâmbătă dimineață.

Amintiri de la concertul din 1986

Regele Charles și-a amintit și de concertul susținut de Elton John în 1986, la Wembley Arena, cu ocazia împlinirii a zece ani de la înființarea fundației sale.

„Bănuiesc că nimeni dintre cei prezenți în acea seară din 1986 nu ar putea uita interpretarea ta a piesei «I’m Still Standing»”, i-a spus regele artistului.

Charles a explicat că melodia continuă să inspire oameni din întreaga lume, indiferent de circumstanțele prin care trec, datorită mesajului său de reziliență.

„Știu că oamenii, indiferent de circumstanțe, găsesc această piesă inspiratoare, nu doar pentru spiritul ei minunat, ci și pentru mesajul ei de reziliență. Și, cu siguranță, la 40 de ani de la acel concert remarcabil, noi și fundația suntem, fără îndoială, încă în picioare”, a spus monarhul.

Ce melodii au ales cei doi

În cadrul emisiunii, Charles a ales și piesa „Giant”, interpretată de Calvin Harris și Rag'n'Bone Man. Regele i-a explicat lui Elton John că mesajul melodiei, despre puterea pe care oamenii o pot găsi unii în ceilalți, reflectă foarte bine misiunea fundației King’s Trust.

Printre celelalte selecții s-au numărat „Gotta Serve Somebody”, a lui Bob Dylan, „Feeling Good”, în interpretarea formației Muse, și „Wine into Water”, de Nectar Woode, piesă la care Elton John contribuie cu o interpretare la pian.

Artistul l-a rugat pe rege să aleagă și o melodie pe care o consideră deosebit de semnificativă.

„Nimic nu este mai semnificativ decât iubirea”, a răspuns Charles, înainte de a evoca piesa „All You Need Is Love”, lansată de The Beatles în 1967.

Monarhul și-a amintit de interpretarea susținută de Paul McCartney în 2002, la concertul „Party at the Palace”, organizat cu ocazia Jubileului de Aur al Reginei Elisabeta a II-a.

Charles a descris momentul drept unul de neuitat, amintind că pe scenă s-au aflat și Rod Stewart, Joe Cocker și Phil Collins, alături de Brian May și Eric Clapton.

„Este într-adevăr o piesă cu adevărat atemporală, cu un mesaj atemporal”, a spus regele.

Omagiu adus Tinei Turner

Emisiunea a început cu piesa „Proud Mary”, interpretată de Tina Turner. Charles a descris-o pe regretata cântăreață drept o personalitate electrizantă și a rememorat un gest de omagiu adus artistei după moartea acesteia, în 2023.

Atunci, garda de la Palatul Buckingham a interpretat melodia „Simply the Best”, unul dintre cele mai cunoscute hituri ale Tinei Turner.

„Sper că a fost un mic gest prin care să-i mulțumesc pentru momentele în care a cântat în cadrul evenimentelor caritabile organizate de mine și, desigur, pentru bucuria pe care a adus-o milioanelor de oameni”, a spus regele.

Citește și: Prințesa Kate, noi mărturisiri despre recuperarea după cancer: „Natura a fost refugiul meu”

Printre celelalte melodii alese de Charles și Elton John s-au numărat „Handbags and Gladrags”, a lui Rod Stewart, „Hound Dog”, interpretată de Elvis Presley, „Let My Love Open the Door”, de Pete Townshend, și „Joy”, a cântăreței Raye.

Emisiunea specială a îmbinat astfel amintirile muzicale ale regelui cu povești despre artiștii care au sprijinit de-a lungul timpului activitatea King’s Trust, organizație care aniversează cinci decenii de proiecte dedicate tinerilor.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi în mijloace de transport în comun. Sursă Foto Getty Images
1
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi...
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
2
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din...
Antti Hakkanen
3
Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu Ucraina de retragerea...
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
4
Manifestația pro Georgescu din Capitală s-a mutat la Arestul Central. Important...
loto 2
5
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
Digi Sport
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1149710906
Regele Charles, „arma secretă” a Londrei: „Guvernul îi cere să se îndrepte spre situații încărcate politic, destul de dificile”
profimedia-1147722757
Marea Britanie refuză să plătească despăgubiri pentru rolul său în comerțul cu sclavi: „Nu este fezabil pentru noi”
Antigua Royal Visit
„Unde este umbrela?” Regele Charles, surprins de o ploaie torențială la o ceremonie în Antigua și Barbuda. Ce a spus după incident
Prințesa Diana și Prințul Charles
Război deschis între Regele Charles și fratele Prințesei Diana. Ce conţine cartea dedicată lui Lady D, care a pus pe jar Regatul
Charles &amp; Diana Wedding Archive
Regele Charles era „euforic” după moartea Dianei, susține fratele ei, într-o carte de memorii. Reacția Palatului Buckingham
Recomandările redacţiei
Aeroport SUA
Haos pe aeroporturile din SUA. Peste 12.500 de zboruri anulate în...
Viktor Orban
20 de milioane de dolari găsite îngropate în păduri din Ungaria: Un...
David Popovici
David Popovici face un nou apel către Guvern pentru plata banilor...
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan a devenit socru mic. Fiica sa cea mare s-a căsătorit la...
Ultimele știri
Italia a amendat Meta cu 887 de milioane de dolari pentru accesarea fotografiilor şi videoclipurilor utilizatorilor Android fără consim
O analiză de sânge pentru depistarea cancerului de sân şi prezicerea riscului de recidivă a fost dezvoltată de cercetători
Ucraina și Danemarca au finalizat primele componente ale sistemului antibalistic FREYJA. Anunțul lui Zelenski
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt magnet pentru noroc până pe 22 noiembrie. Atrag succesul la orice pas
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani!
Fanatik.ro
Sabin Ilie a „explodat” în direct: „Sunt jucători care nu știu să stea în teren. Doamne, iartă-mă!”
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Ruptură între MM Stoica și Gigi Mustață: „Acolo s-a pus capacul!” Ce spune despre Bogdan Apostu la FCSB
Adevărul
Avocata care a reprezentat România în procesul Roșia Montană, detalii din culisele bătăliei de 11 ani: „Toate...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Oana Pellea, critici la adresa lui Nicușor Dan, după controversele din ultimele zile: "Nu v-am votat ca să ne...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat! Cu un ”contract de 2,5 milioane de euro” pe masă, Nicolae Stanciu a ales și a semnat
Pro FM
Delia, piesă-manifest pentru femei: "Nu suntem flori, florile-s decor". Mesajul puternic a emoționat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Prietenele Courteney Cox și Lisa Kudrow, apariție rară împreună în public. Actrițele din „Friends”, la cină...
Adevarul
Putin vrea ca NATO să-și retragă trupele din Polonia și țările baltice. Condițiile Rusiei pentru încheierea...
Newsweek
Ce bani au pierdut la pensie în ultimii 2 ani pensionarii din cauza inflației? Sumele ajung la 1.000 lei/lună
Digi FM
La 42 de ani, Avril Lavigne a devenit pentru prima dată mamă. Imaginile postate de artistă au strâns peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un singur antrenament pe săptămână poate fi aproape la fel de eficient ca trei. Metoda care ajută la...
Digi Animal World
Imagini virale într-un autobuz din SUA. Doi cai au urcat printre pasageri și au traversat vehiculul
Film Now
"Sunt multe lucruri despre care nu putem vorbi". Fiul lui Jack Nicholson, dezvăluiri despre relația cu tatăl...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...