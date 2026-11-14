Regele Charles și Elton John au avut un schimb de replici amuzant despre îmbătrânire, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii radio „Rocket Hour”, organizată cu ocazia aniversării monarhului, care a împlinit 78 de ani. Cei doi au ales împreună 14 melodii și au rememorat momente importante din istoria fundației King’s Trust, care marchează 50 de ani de activitate, arată BBC.

Elton John, în vârstă de 79 de ani, a fost invitat într-o ediție specială a propriei emisiuni, în care regele și-a prezentat câteva dintre preferințele muzicale. Discuția a marcat și împlinirea a 50 de ani de la înființarea King’s Trust, organizația caritabilă fondată de Charles, care a beneficiat de-a lungul timpului de sprijinul mai multor artiști.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Unul dintre momentele amuzante ale emisiunii a pornit de la piesa „I’m Still Standing”, interpretată de Elton John. Regele a spus că melodia se numără printre preferatele sale datorită mesajului despre reziliență și capacitatea de a depăși momentele dificile.

„Noi și fundația suntem, cu siguranță, încă în picioare”, a spus Charles.

Elton John a răspuns în glumă: „Totuși, eu încă stau jos”, stârnind râsul celor doi.

„Cu mici părți care cad ici și colo. Știu că asta e o problemă teribilă pe măsură ce îmbătrânim”, a replicat regele.

Emisiunea a fost înregistrată luna trecută la Apple Music Studios, în sudul Londrei, și a fost difuzată sâmbătă dimineață.

Amintiri de la concertul din 1986

Regele Charles și-a amintit și de concertul susținut de Elton John în 1986, la Wembley Arena, cu ocazia împlinirii a zece ani de la înființarea fundației sale.

„Bănuiesc că nimeni dintre cei prezenți în acea seară din 1986 nu ar putea uita interpretarea ta a piesei «I’m Still Standing»”, i-a spus regele artistului.

Charles a explicat că melodia continuă să inspire oameni din întreaga lume, indiferent de circumstanțele prin care trec, datorită mesajului său de reziliență.

„Știu că oamenii, indiferent de circumstanțe, găsesc această piesă inspiratoare, nu doar pentru spiritul ei minunat, ci și pentru mesajul ei de reziliență. Și, cu siguranță, la 40 de ani de la acel concert remarcabil, noi și fundația suntem, fără îndoială, încă în picioare”, a spus monarhul.

Ce melodii au ales cei doi

În cadrul emisiunii, Charles a ales și piesa „Giant”, interpretată de Calvin Harris și Rag'n'Bone Man. Regele i-a explicat lui Elton John că mesajul melodiei, despre puterea pe care oamenii o pot găsi unii în ceilalți, reflectă foarte bine misiunea fundației King’s Trust.

Printre celelalte selecții s-au numărat „Gotta Serve Somebody”, a lui Bob Dylan, „Feeling Good”, în interpretarea formației Muse, și „Wine into Water”, de Nectar Woode, piesă la care Elton John contribuie cu o interpretare la pian.

Artistul l-a rugat pe rege să aleagă și o melodie pe care o consideră deosebit de semnificativă.

„Nimic nu este mai semnificativ decât iubirea”, a răspuns Charles, înainte de a evoca piesa „All You Need Is Love”, lansată de The Beatles în 1967.

Monarhul și-a amintit de interpretarea susținută de Paul McCartney în 2002, la concertul „Party at the Palace”, organizat cu ocazia Jubileului de Aur al Reginei Elisabeta a II-a.

Charles a descris momentul drept unul de neuitat, amintind că pe scenă s-au aflat și Rod Stewart, Joe Cocker și Phil Collins, alături de Brian May și Eric Clapton.

„Este într-adevăr o piesă cu adevărat atemporală, cu un mesaj atemporal”, a spus regele.

Omagiu adus Tinei Turner

Emisiunea a început cu piesa „Proud Mary”, interpretată de Tina Turner. Charles a descris-o pe regretata cântăreață drept o personalitate electrizantă și a rememorat un gest de omagiu adus artistei după moartea acesteia, în 2023.

Atunci, garda de la Palatul Buckingham a interpretat melodia „Simply the Best”, unul dintre cele mai cunoscute hituri ale Tinei Turner.

„Sper că a fost un mic gest prin care să-i mulțumesc pentru momentele în care a cântat în cadrul evenimentelor caritabile organizate de mine și, desigur, pentru bucuria pe care a adus-o milioanelor de oameni”, a spus regele.

Citește și: Prințesa Kate, noi mărturisiri despre recuperarea după cancer: „Natura a fost refugiul meu”

Printre celelalte melodii alese de Charles și Elton John s-au numărat „Handbags and Gladrags”, a lui Rod Stewart, „Hound Dog”, interpretată de Elvis Presley, „Let My Love Open the Door”, de Pete Townshend, și „Joy”, a cântăreței Raye.

Emisiunea specială a îmbinat astfel amintirile muzicale ale regelui cu povești despre artiștii care au sprijinit de-a lungul timpului activitatea King’s Trust, organizație care aniversează cinci decenii de proiecte dedicate tinerilor.

Editor : C.A.