Regele Harald al Norvegiei este în stare „foarte gravă”. Familia regală și premierul și-au anulat deplasările

Starea de sănătate a regelui Harald al V-lea al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, s-a deteriorat și este în prezent „foarte gravă”, a anunțat joi Casa Regală. Membrii familiei regale au ajuns la spitalul din Oslo în care este tratat monarhul, iar premierul și mai mulți oficiali norvegieni și-au întrerupt deplasările externe.

Prințul moștenitor Haakon și soția regelui, regina Sonja, și-au anulat toate evenimentele programate, potrivit unui comunicat al Palatului citat de Reuters.

Mai mulți membri ai familiei regale, printre care prințul moștenitor și regina, au fost văzuți sosind la Spitalul Universitar din Oslo, unde este tratat regele, potrivit presei norvegiene.

Premierul Jonas Gahr Støre și-a anulat joi o vizită în Germania din cauza stării de sănătate a monarhului.

„Întreaga națiune este alături de noi și îi transmite gânduri bune regelui și întregii familii regale”, a declarat șeful Guvernului pentru presă.

Președintele Parlamentului norvegian, Masud Gharahkhani, și-a întrerupt vizita oficială în Islanda și se întoarce în Norvegia. De asemenea, membrii Comisiei pentru Afaceri Externe și Apărare au anunțat că vor reveni în țară din Coreea de Sud.

Colegiul Episcopilor din cadrul Bisericii Luterane a Norvegiei, aflat la Roma pentru o vizită rară la papă, a anunțat că se va întoarce în țară cât mai curând posibil, potrivit relatărilor din presă.

În 2024, regele a anunțat că își va reduce numărul activităților oficiale, ținând cont de vârsta sa, însă a exclus posibilitatea abdicării, afirmând că jurământul depus în calitate de monarh este pe viață.

Editor : Ș.A.