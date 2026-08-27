Live TV

Regele Harald al Norvegiei este în stare „foarte gravă”. Familia regală și premierul și-au anulat deplasările

Data actualizării: Data publicării:
*FILE PHOTOS* Palace Confirms Norwegian King Health Condition Is 'Very Serious', Oslo, Norway - 27 Aug 2026
Regele Harald al Norvegiei. Foto Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Starea de sănătate a regelui Harald al V-lea al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, s-a deteriorat și este în prezent „foarte gravă”, a anunțat joi Casa Regală. Membrii familiei regale au ajuns la spitalul din Oslo în care este tratat monarhul, iar premierul și mai mulți oficiali norvegieni și-au întrerupt deplasările externe.

Prințul moștenitor Haakon și soția regelui, regina Sonja, și-au anulat toate evenimentele programate, potrivit unui comunicat al Palatului citat de Reuters.

Mai mulți membri ai familiei regale, printre care prințul moștenitor și regina, au fost văzuți sosind la Spitalul Universitar din Oslo, unde este tratat regele, potrivit presei norvegiene.

Premierul Jonas Gahr Støre și-a anulat joi o vizită în Germania din cauza stării de sănătate a monarhului.

„Întreaga națiune este alături de noi și îi transmite gânduri bune regelui și întregii familii regale”, a declarat șeful Guvernului pentru presă.

Președintele Parlamentului norvegian, Masud Gharahkhani, și-a întrerupt vizita oficială în Islanda și se întoarce în Norvegia. De asemenea, membrii Comisiei pentru Afaceri Externe și Apărare au anunțat că vor reveni în țară din Coreea de Sud.

Colegiul Episcopilor din cadrul Bisericii Luterane a Norvegiei, aflat la Roma pentru o vizită rară la papă, a anunțat că se va întoarce în țară cât mai curând posibil, potrivit relatărilor din presă.

În 2024, regele a anunțat că își va reduce numărul activităților oficiale, ținând cont de vârsta sa, însă a exclus posibilitatea abdicării, afirmând că jurământul depus în calitate de monarh este pe viață.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
baba rusia
2
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
liliana ruse
3
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
bancnote de 100 de lei
4
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
5
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
Tragedie: doi soți au mers împreună la vânat de prepelițe și numai unul s-a întors acasă viu!
Digi Sport
Tragedie: doi soți au mers împreună la vânat de prepelițe și numai unul s-a întors acasă viu!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Władysław Kosiniak-Kamysz
„Cel mai mare contract din istorie”: Aliații NATO se alătură Poloniei într-un contract de 1,9 miliarde de euro pentru rachetele Piorun
Oslo 20240213.Norwegian King Harald gives a speech during the gala dinner at the Palace in honor of Tanzanian President Samia Suluhu Hassan in connection with her official visit to Norway.Photo: Annika Byrde / POOL / NTB
Starea celui mai vârstnic monarh din Europa „s-a agravat” în spital. Regele este tratat pentru o infecţie bacteriană în sânge
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy And Norwegian Prime Minister Store Press Conference
Norvegia anunță un ajutor uriaș pentru Ucraina: 9,2 miliarde de dolari în 2027. Cea mai mare parte, destinată armamentului
Bergen Flesland Airport terminal in Norway
Controlorii de trafic din Norvegia sunt în grevă. Perturbări începând de vineri, cu creșteri în weekend
Oslo 20240213.Norwegian King Harald gives a speech during the gala dinner at the Palace in honor of Tanzanian President Samia Suluhu Hassan in connection with her official visit to Norway.Photo: Annika Byrde / POOL / NTB
Regele Harald al Norvegiei, spitalizat din nou. Cel mai vârstnic monarh din Europa va sta în „concediu medical” două săptămâni
Recomandările redacţiei
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Cum va plăti România eșecul legii salarizării. Economist : „Statul...
moscova
Rusia expulzează un diplomat român din Moscova. Reacția Ministerului...
Oana Țoiu.
Oana Țoiu a comentat la CNN vizita șefului CIA la Moscova: „Am spus...
viitură
Risc de viituri și inundații: avertizare hidrologică cod galben...
Ultimele știri
Guvernul anunță cum se împart cei 16,6 miliarde de euro primiți prin programul de apărare SAFE
Bulgaria va primi din Belgia şi Ţările de Jos şapte nave pentru depistarea şi neutralizarea minelor marine
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun Deep. Declarațiile vin la 7 zile după incident
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii scapă, în sfârșit, de 2 ani de greutăți și sacrificii. Din 28 august începe o perioadă complet...
Cancan
Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la...
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, profeţia uluitoare despre Lucian Pahonţu, care s-a adeverit. „Oracolul din Bălceşti” a...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Fotbalistul român din Armenia explică de ce am ajuns să avem probleme cu echipele din această țară. Ce șanse...
Adevărul
Înjunghiat de șapte ori pentru că a vrut să ajute. Reacția halucinantă a părinților adolescentului agresor...
Playtech
Cum ar putea Putin să atace Europa fără să declanșeze un război total. Scenariile de care se tem serviciile...
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Au vrut să-mi facă terapie cu electroșocuri". Fosta soție a lui Bradley Cooper, despre coșmarul vieții ei
Adevarul
Rețeaua de la Viena. Legăturile însărcinatei de afaceri a României cu cercurile din jurul lui Călin Georgescu
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în septembrie? Care sume vor fi plătite în avans?
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson nu a dormit niciodată cu iubita lui, deși sunt împreună de patru ani. Motivul surprinzător...
Digi Animal World
Un câine orb a salvat un bărbat de la atacul unui șarpe: „Nu s-ar fi terminat bine dacă nu era el”
Film Now
“Faptul că încă îl avem… Este cel mai important lucru”. Fiica cea mare a lui Bruce Willis, despre lupta...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja