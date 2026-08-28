Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit. Suveranul avea 89 de ani

Regele Harald al V-lea al Norvegiei, cel mai în vârstă dintre monarhii europeni, s-a stins din viaţă la vârsta de 89 de ani, a anunţat vineri dimineaţă Palatul Regal al Norvegiei, informează AFP.

„Cu profundă tristeţe anunţăm că Majestatea Sa, regele Harald, ne-a părăsit astăzi. Regele Harald s-a stins liniştit la Spitalul Naţional (Rikshospitalet) vineri, 28 august, la ora 6:35”, a anunţat Palatul într-un comunicat.

Provenind din Casa de Glucksburg, Harald al V-lea era rege al Norvegiei din 17 ianuarie 1991.

Suveranul a rămas pe tron până la sfârşitul vieţii, la fel ca tatăl său, Olav al V-lea, care a decedat la aceeaşi vârstă.

„Am depus jurământul în faţa Stortingului (Parlamentul unicameral) pentru a-mi îndeplini misiunea până la capăt”, a reiterat el în ianuarie 2024, refuzând să urmeze exemplul verişoarei sale de gradul al doilea, regina Margrethe a II-a a Danemarcei, care abdicase în aceeaşi lună, la vârsta de 83 de ani, în favoarea fiului său, prinţul moştenitor Frederik, după 52 de ani de domnie.

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Editor : C.A.