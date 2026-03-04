Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta

Partidul de centru-dreapta Tisza din Ungaria devansează partidul Fidesz al premierului Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie, în timp ce partidul de extremă dreapta Mișcarea Patria Noastră câștigă teren, potrivit două sondaje de opinie publicate miercuri.

Naționalistul Orban se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii 16 ani, deși rezultatul votului rămâne extrem de incert, sondajele de opinie arătând că mulți alegători sunt încă indeciși.

Sondajul realizat de Zavecz Research între 22 și 28 februarie arată că Tisza și-a mărit avantajul la 12 puncte în rândul alegătorilor deciși, de la 10 puncte în sondajul din ianuarie.

Sondajul, publicat marți seara de site-ul de știri 24.hu, a arătat că 50% dintre alegătorii hotărâți îl susțin pe Tisza, în creștere față de 48% în ianuarie, în timp ce 38% îl susțin pe Fidesz, în scădere față de 39% cu o lună înainte.

Zavecz a arătat că 38% dintre alegători îl susțin pe Tisza, în timp ce Fidesz este susținut de 32%.

Conform datelor lor, aproximativ 20% dintre respondenți au declarat că încă nu știu pe cine să susțină, în scădere față de 23% în februarie.

Tisza este condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, care a declarat că partidul său va combate corupția, va debloca miliarde de euro din fondurile înghețate ale Uniunii Europene pentru a stimula economia și va ancora ferm Ungaria în UE și NATO.

Un al doilea sondaj, publicat miercuri de ziarul Nepszava și realizat de Institutul Publicus, a arătat că 47% dintre alegătorii hotărâți îl susțin pe Tisza și 39% pe Fidesz, sprijinul pentru ambele partide scăzând cu 1 punct procentual față de sondajul din ianuarie.

Deși majoritatea sondajelor au arătat că Tisza este în frunte, Fidesz indică alte sondaje care încă îl arată pe calea victoriei, deși adversarii săi spun că acestea au fost realizate în principal de institute cu legături financiare sau personale cu partidul de guvernământ.

Ambele sondaje au arătat că partidul de extremă dreapta Mi Hazank (Patria noastră) ar fi singurul alt partid care ar depăși pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament.

Zavecz Research a estimat sprijinul pentru Mi Hazank la 7% în rândul alegătorilor hotărâți, în creștere față de 5% în urmă cu o lună. Publicus a afirmat că 6% dintre alegătorii hotărâți susțin partidul de extremă dreapta, în creștere față de 5% în ianuarie.

