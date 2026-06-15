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„Regimul ucigaş de la Kremlin”. Patriarhia Română, Maia Sandu și Macron, mesaje după ce armata lui Putin a bombardat Lavra Pecerska

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Sursa foto: Facebook/Maia Sandu

Patriarhia Română îşi exprimă profunda îngrijorare şi tristeţe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualităţii ortodoxe şi monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO. Mesaje de condmanare au venit și din partea liderilor de la Chișinău și Paris.

"Orice atingere adusă unui lăcaş de cult şi unui monument de o asemenea valoare religioasă, istorică şi culturală reprezintă o pierdere pentru întreaga creştinătate şi pentru patrimoniul universal al umanităţii. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru încetarea violenţelor, pentru restabilirea păcii, pentru protejarea vieţilor omeneşti şi pentru conservarea patrimoniului spiritual şi cultural aflat în calea conflictelor armate", a transmis Patriarhia într-un comunicat.

Lavra Pecerska din Kiev, un simbol al istoriei spirituale şi culturale a Ucrainei, a luat foc în urma unui atac aerian rus asupra capitalei ucrainene, au declarat autorităţile locale care le-au cerut oamenilor să se adăpostească.

"Regimul ucigaş de la Kremlin a demonstrat încă o dată că nu are nimic sfânt. Cei care se pretind apărători ai valorilor creştine au bombardat unul dintre cele mai importante simboluri ale ortodoxiei, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO – Lavra Pecerska din Kyiv", a scris pe Facebook Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova.

Ea continuă: "Acest atac a survenit în cursul încă unei nopţi de teroare pentru Ucraina, în care oameni nevinovaţi au fost omorâţi şi răniţi, iar infrastructura grav avariată. În faţa acestor atacuri mişeleşti, trebuie să rămânem solidari cu poporul ucrainean. Republica Moldova condamnă cu fermitate atacurile împotriva civililor şi a lăcaşelor de cult şi rămâne alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate, pace şi dreptul de a-şi decide propriul viitor".

 

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„Nimic nu justifică” un atac asupra unui patrimoniu universal, a denunţat luni preşedintele Emmanuel Macron, în urma atacului rus asupra Catedralei, unul dintre locurile emblematice ale ortodoxiei ucrainene, înscris în Patrimoniul Mondial al UNESCO. „La fel ca războiul de agresiune pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei de mai bine de 4 ani, nimic nu justifică acest atac împotriva patrimoniului nostru universal”, a reacţionat el pe X. „Franţa este gata să coopereze cu autorităţile ucrainene responsabile de patrimoniu”, a adăugat el.

Editor : A.R.

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