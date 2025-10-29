Live TV

Galerie Foto Regina Maxima, de nerecunoscut în uniformă militară. Suverana Olandei a participat la un exercițiu de instruire al Poliției militare

Data actualizării: Data publicării:
regina 4
Suverana Olandei participă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară. Sursa foto: X

Îmbrăcată în uniformă militară şi cu faţa vopsită în culori de camuflaj, regina Maxima a Ţărilor de Jos a fost aproape de nerecunoscut în timpul unei vizite efectuate marţi la un centru de instrucţie militară din apropiere de Amsterdam.

Suverana participă în această perioadă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară, au relatat mass-media olandeze. Regina Maxima a participat la un exerciţiu de tratare medicală a răniţilor, în timp ce în jurul ei se auzeau focuri de armă simulate, au declarat participanţii la instruire pentru radioul public olandez.

Exerciţiul a făcut parte dintr-o vizită de lucru la centrul de instruire şi educaţie al Royal Netherlands Marechaussee din Harderwijk, la aproximativ 70 de kilometri est de Amsterdam.

Instrucția face parte dintr-un serviciu voluntar cu o durată de un an, un program destinat tinerilor olandezi pentru a cunoaşte modul în care se desfăşoară viaţa militarilor din forţele armate.

Suverana Olandei participă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară. Sursa foto: X
Suverana Olandei participă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară. Sursa foto: X
Deschide galeria foto

Suverana Olandei participă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară. Sursa foto: X | Poza 1 din 6
Suverana Olandei participă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară. Sursa foto: X
Suverana Olandei participă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară. Sursa foto: X | Poza 2 din 6
Suverana Olandei participă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară. Sursa foto: X
Suverana Olandei participă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară. Sursa foto: X | Poza 3 din 6
Suverana Olandei participă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară. Sursa foto: X
Suverana Olandei participă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară. Sursa foto: X | Poza 4 din 6
Suverana Olandei participă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară. Sursa foto: X
regina 7 | Poza 5 din 6
regina 7
Suverana Olandei participă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară. Sursa foto: X | Poza 6 din 6
Suverana Olandei participă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară. Sursa foto: X
,

Fiica reginei Maxima, prinţesa moştenitoare Amalia, în vârstă de 21 de ani, a început pregătirea militară în luna septembrie. Ea şi-a început instrucţia ca marinar de clasa a treia în marină şi ca soldat de clasa a treia în armată şi forţele aeriene. Prinţesa moştenitoare Amalia combină pregătirea militară cu studiile sale de drept la Amsterdam.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
4
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
soldati americani romania kogalniceanu
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Noi percheziții în dosarul exploziei din Rahova. Surse: Este vizat și...
drona cuda
România produce primele drone militare, la Brașov. Aparatele vor...
lacul de acumulare vidraru
Exerciţiu de deversare a apei din lacul Vidraru. Anunțul...
Ultimele știri
China amenință direct cu preluarea forțată a Taiwanului: „Vom lua toate măsurile necesare”
Explozia din Rahova: Locatarii se pot întoarce acasă, dar nu vor avea utilități. Prefectul Capitalei: „Au fost neînțelegeri”
Trump sugerează că știe că nu poate candida pentru al treilea mandat: „E păcat”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Administrația Trump, pe punctul de a retrage soldați americani din România. Câți militari SUA rămân în țara noastră
Meet and greet with Party for Freedom (PVV) leader Geert Wilders in Volendam
Alegeri anticipate în Olanda, miercuri. O coaliție centristă speră să revină la putere, după eșecul extremei drepte
Forţele Armatei naţionale bolivariene.
Venezuela acuză SUA că ar căuta „un incident pentru a justifica o agresiune militară”. Ministrul Apărării: Armata rămâne în alertă
Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Deutschen Bundesmarine - Fregatte Bayern auf der Ostsee -
Tancuri, drone, rachete și sateliți: Cum vrea Merz să transforme armata Germaniei într-o superputere militară europeană
nicusor dan depune flori la o comemorare
Nicușor Dan: „Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept, să spui că vrei pace. Ca să ai pace, trebuie să descurajezi războiul”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul...
Fanatik.ro
Cum a ajuns, de fapt, David Popovici să semneze cu Dinamo! Suma care l-a făcut pe campionul olimpic să...
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Adrian Mutu și Marius Șumudică, propuși la Universitatea Craiova: “E omul dracului!”
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Câți bani pierzi dacă ieși mai devreme la pensie. Calcul pe vârste și stagii
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi Sport
Ce riscă fotbalistul lui Inter care a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile. Imagini de la locul tragediei
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Chris Evans a devenit tată la 44 de ani. Soția starului din „Captain America: First Avenger” a născut primul...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Protest pentru pensii azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei?
Digi FM
Ce înseamnă Halloween și cum se sărbătorește. De ce se poartă costume
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Fiul cel mic al lui Cillian Murphy, într-un serial alături de Sienna Miller. Adolescentul îi seamănă mult...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...