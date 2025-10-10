Live TV

Reguli noi în UE pentru publicitatea electorală. Facebook și Instagram renunță la reclamele politice în Europa

Uniunea Europeană aplică, de vineri, noi reguli pentru publicitatea politică plătită. Reclamele electorale vor trebui marcate clar, iar platformele sunt obligate să dezvăluie cine le finanțează și ce sume au fost plătite. Măsura vizează creșterea transparenței și prevenirea influențelor străine în alegeri, însă companii precum Meta și Google au anunțat deja restricții majore în Europa.

Regulile prevăd, de asemenea, că este obligatorie precizarea publicului-țintă și au ca scop evitarea amestecului străin în alegerile europene.

Comisia a afirmat că noile reglementări protejează atât libertatea de exprimare, cât și dreptul publicului la informare, ajutând cetățenii să facă distincția între conținutul politic plătit și materialele jurnalistice sau opiniile politice personale. În acest fel, se consolidează integritatea proceselor electorale.

Un ghid privind implementarea noilor reglementări a fost publicat de Comisie încă de miercuri. Acestea se aplică atât publicității online, cât și celei offline.

Meta, compania-mamă a platformelor Facebook și Instagram, a anunțat deja că, din octombrie, nu va mai difuza reclame politice în Europa, din cauza „cerințelor imposibil de îndeplinit și a incertitudinilor politice” create de noile reguli UE.

Și Google a criticat reglementările europene, anunțând în septembrie că va permite pe platforme, precum YouTube, doar anumite reclame politice – inclusiv conținut provenit de la instituțiile oficiale naționale sau ale Uniunii Europene. Persoanele fizice și politicienii nu vor mai putea publica reclame politice pe aceste platforme.

