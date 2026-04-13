Reînarmarea Europei dă piept cu realitatea: Cum a ajuns F126 unul dintre cele mai dezastruoase proiecte militare din istoria Germaniei

ilustrație cu fregata F126, proiect dezvoltat pentru marina militară a Germaniei
Proiectul de dezvoltare a fregatei F126 este la un pas să se prăbușească, deși Germania a investit deja 2 miliarde de euro - bani pe care nu îi va mai putea recupera. Foto: Damen Shipyards
Uriașul proiect F126 a fost mereu descris folosind superlative: cea mai mare navă militară a Germaniei de la Al Doilea Război Mondial încoace și cel mai mare contract pentru Damen, șantierul naval din Olanda care a câștigat în 2020 contractul pentru construirea a patru fregate de ultimă generație pentru marina germană. Acum, însă, proiectul a devenit unul dintre cele mai mari dezastre în materie de achiziții militare din istoria Germaniei, într-o perioadă în care Berlinul încearcă să conducă reînarmarea Europei, potrivit unei analize Financial Times.

După o serie de probleme de software, întârzieri și costuri tot mai mari, oficialii sunt pe cale să anuleze rolul de contractor principal al Damen. Ei trebuie să decidă dacă îl vor înlocui cu unul dintre rivalii săi din Germania sau dacă vor renunța cu totul la acest proiect în care au fost investite deja 2 miliarde de euro.

Problemele au stârnit tensiuni mari între oficialii de la Berlin și compania Damen și amenință să afecteze capacitățile navale ale alianței NATO, aflată în plin proces de consolidare a apărării în regiunea baltică.

„Pentru Rusia, este ca și când ziua de naștere și Crăciunul au venit în același timp”, a spus Johannes Peters, șeful Centrului pentru Strategie și Securitate Maritimă de la Universitatea Kiel. „Avem nevoie de aceste nave. Dar orice am alege, vor fi întârzieri semnificative.”

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a pus toată vină pe seama companiei Damen, care a luat decizia greșită de a adopta un nou software de construcții navale după ce a preluat un proiect extrem de ambițios și important.

Realitatea dură a cooperării europene în domeniul apărării

Cu toate că șantierul naval olandez a făcut mai multe erori de design, Damen a fost scos țap ispășitor pentru eșecurile unui sistem german cu care este imposibil de lucrat, potrivit experților din domeniul naval.

Birocrații germani au avut cerințe mult prea complicate și s-au mișcat extrem de lent, potrivit experților citați de FT. Spre exemplu, au cerut ca toate documentele să fie depuse în format fizic și le-au refuzat pe cele scrise în limba engleză.

Soarta complicată a proiectului ar trebui să îi pună în gardă pe oficialii de la Berlin, care pregătesc o nouă strategie de achiziții militare, având la dispoziție un buget de apărare de 650 de miliarde de euro pentru perioada 2025-2030 – de două ori mai mare decât cel din precedenții cinci ani.

În plus, proiectul dezvăluie realitatea dură a cooperării europene în domeniul apărării, într-o perioadă în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a lansat licitația pentru contractul F126 acum 11 ani, face presiuni pentru lansarea mai multor proiecte comune. Șeful NATO, Mark Rutte, a cerut ca Europa să „cheltuie mai bine”, nu doar mai mult.

Dar chiar și pentru Germania și Olanda, care au unele dintre cele mai integrate armate din Europa, a fost imposibil până acum să ducă la bun sfârșit proiectul noii fregate. În același timp, și programul franco-german FCAS de dezvoltare a unui nou avion de vânătoare este aproape să se prăbușească.

Proiectul F126, victima unei „ciocniri culturale” uriașe

Mai mulți directori și ingineri din domeniul apărării, dar și oficiali și politicieni, au spus că proiectul F126 a devenit o victimă a „ciocnirii culturale” uriașe dintre industria construcției navale din Olanda și cea din Germania.

Unul dintre directorii citați de FT a catalogat-o drept „o mare dramă wagneriană”. „Damen este un șantier naval bun care a construit nave bune”, a spus Bastian Ernst, membru al comisiei de apărare a Bundestagului și un raportor al marinei militare.

„Dar cred că ei s-ar putea să fi subestimat ce înseamnă să construiești o fregată de așa o mărime și complexitate cu un client german”, a mai spus Ernst.

În 2015, von der Leyen a luat prin surprindere șantierele navale din Germania când a anunțat o competiție extinsă la nivelul întregii Europe pentru construcția unei noi nave de luptă multirol.

Noua navă ar urma să aibă 166 de metri lungime, să cântărească 10.000 de tone și să poată desfășura operațiuni maritime de lungă durată. Una dintre cele mai importante funcții ale navei va fi capacitatea sa de a lupta contra submarinelor, dar designul său flexibil îi va permite să execute o gamă largă de misiuni.

Decizia Berlinului „aproape că a provocat o revoluție”

Damen a fost anunțat drept câștigătorul contractului de 5,3 miliarde de euro pentru a construit patru fregate MKS 180, redenumite mai târziu F126, în ianuarie 2020.

Politicienii din nordul Germaniei au fost furioși, precum și șantierele navale și sindicatele din orașele germane de coastă. Decizia Berlinului „aproape că a provocat o revoluție”, potrivit uneia dintre persoanele implicate în acest subiect.

Totuși, Damen a făcut cea mai bună ofertă și a construit în trecut fregate pentru marina militară a Olandei, precum și pentru Belgia, Grecia și Portugalia.

Mai mult, cei de la Damen s-au angajat să construiască noile nave în șantierele navale din Germania și să folosească 80% din fondurile alocate proiectului tot în Germania.

Decizia crucială a venit atunci când Damen a schimbat programul de design de la unul finlandez la un altul creat de grupul francez Dassault Systemes. Directorii companiei se temeau că programul vechi va fi prea depășit pentru o navă care ar trebui să rămână activă până cel puțin la mijlocul secolului XXI.

Cu toate că noul program este folosit de multe companii din industria auto și cea aerospațială, inginerii navali de la Damen s-au adaptat cu greu la noua platformă, având și probleme cu serverele.

Din cauza problemelor de software, programul F126 a progresat la doar 20-30% din viteza planificată. Data de livrare a primei fregate a fost mutată din 2028 în 2032.

„Doar germanii se confruntă cu aceste catastrofe naționale”

Unii dintre inginerii implicați în proiect au dat vina și pe birocrația minuțioasă care se aplică în cazul achizițiilor militare în Germania.

„Nimeni altcineva nu lucrează așa – doar germanii”, a spus una dintre persoanele familiarizate cu obstacolele întâmpinate de olandezi. „Și de aceea doar germanii se confruntă cu aceste catastrofe naționale.”

Din cauza întârzierilor, Damen a ajuns în pragul falimentului anul trecut, însă și-a revenit între timp din punct de vedere financiar. Directorii de top ai companiei au fost, însă, acuzați de luare de mită și încălcarea sancțiunilor contra Rusiei – procesul a început în noiembrie 2025.

Damen a transmis că problemele de software au fost rezolvate și că producția fregatelor este „în plină desfășurare în acest moment”. Reputația companiei, însă, a fost pătată ireversibil în ochii germanilor, care spun că a fost o greșeală să aleagă compania olandeză.

Dacă Germania va decide să încheie proiectul, va pierde cele peste 2 miliarde de euro care au fost deja investite.

Fregata F126 nu este nicidecum singurul proiect care a eșuat. „Dacă te uiți la toate aceste programe complexe, ai foarte multe cheltuieli nerecuperabile”, a spus un fost oficial guvernamental.

„Nu este vorba doar de F126 – s-a întâmplat cu multe programe. De ce nu se întreabă nimeni de ce aceste proiecte fac implozie?”

