Relație pe Tinder între un comandant NATO și o rusoaică: povestea care a declanșat temeri de spionaj la vârful Alianței

Relația amoroasă dintre un comandant spaniol al NATO și o cetățeană de origine rusă pe care acesta a cunoscut-o pe Tinder a zguduit Alianța Nord-Atlantică. Militarul, care era detașat la baza britanică de la Northwood — principalul centru de comandă pentru toate operațiunile navale ale Alianței — a fost anchetat de serviciile de securitate ale organizației militare și de către autoritățile de la Madrid, din teama că ar putea constitui o breșă pentru spionajul rus. Înaltul comandant naval a fost suspendat în vara anului trecut, potrivit unei anchete a ziarului The Telegraph, care a avut acces la documentele judiciare ale cazului.

Cazul comandantului spaniol a readus în prim-plan preocupările legate de securitate ale serviciilor de informații din țările aliate și ale instituțiilor comunitare cu privire la riscul de spionaj în aplicațiile de întâlniri. În aprilie 2023, serviciile de contrainformații germane au avertizat că spioni ruși foloseau Tinder pentru a lua legătura cu politicieni și militari germani, cu scopul de a obține informații legate de războiul din Ucraina. Șeful agenției de securitate națională din Australia a avertizat cu privire la vulnerabilitățile aplicațiilor de întâlniri încă din 2022. Aplicațiile pot fi folosite pentru a localiza soldații și personalul militar de pe front, pentru a obține informații și a intra în contact cu țintele, precum și pentru recrutare, conform detaliilor dintr-un raport al EuvsDisinfo, citat de El Pais.

Militarul spaniol, acum suspendat, și-a cunoscut partenera, J. W., prin aplicația de întâlniri Tinder la sfârșitul anului 2024. Ea, în vârstă de 49 de ani, de origine rusă și cu dublă cetățenie - poloneză și britanică - tocmai se despărțise de soțul ei. Și spaniolul se despărțise de soția sa, cu care are doi copii. La scurt timp după ce s-au cunoscut, s-au mutat împreună, potrivit ziarului britanic, iar el a început să-și ducă noua parteneră la unele evenimente. Acest lucru a declanșat semnale de alarmă în cadrul organizației militare.

Baza de la Northwood (la nord-vest de Londra) este principalul centru nevralgic al NATO însărcinat cu monitorizarea, urmărirea și contracararea activității navale ruse în apele strategice ale Europei și se ocupă, printre altele, de supravegherea infrastructurii submarine critice și a așa-numitei flote din umbră sau flote-fantomă a Kremlinului, prin intermediul căreia Moscova eludează sancțiunile pentru a-și transporta hidrocarburile.

Comandantul spaniol, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, și J. W., s-au despărțit deja, iar militarul s-a întors în Spania. Femeia a negat, într-o conversație cu The Telegraph, că ar fi o spioană rusă. Ea a povestit ziarului britanic că, în timpul unei călătorii la Sankt Petersburg, pentru a-și vizita tatăl bolnav, un ofițer de informații rus a contactat-o și a invitat-o la o cafea. În timpul acelei conversații, ofițerul a interogat-o cu privire la ancheta de securitate deschisă de NATO și la relația ei cu comandantul spaniol. Femeia susține că i-a spus că militarul nu vorbea despre muncă acasă. „A fost foarte amabil și mi-a adus o cafea bună”, a povestit ea.

Editor : Ș.R.