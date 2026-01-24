Politologul Remus Ștefureac a publicat pe contul său de Facebook concluziile sale în urma aprobării de Pentagon a Strategiei de Apărarea a SUA. „Ar trebui să fie știrea anului pentru noi și trezirea la realitate a națiunii”, comentează el.

„Având în vedere efectele profunde pentru România, aceasta ar trebui să fie știrea anului pentru noi și trezirea la realitate a națiunii. Trebuie să ne întărim puternic propriile structuri de apărare și securitate și să strângem legăturile cu aliații europeni în paralel cu speranța ca SUA vor considera scutul antirachetă de la Deveselu drept parte a protecției strategice americane (inclusiv Golden Dome)”, spune el.

Implicațiile pentru România

Iată implicațiile esențiale pentru România, extrase din textul Strategiei americane de apărare:

1. Rusia rămâne o amenințare reală, dar gestionabilă, pentru flancul estic al NATO, din care face parte și România. Chiar dacă Rusia are probleme economice și demografice, capacitatea sa militară și industrială rămâne semnificativă, iar determinarea de a susține conflicte prelungite în vecinătatea sa reprezintă un risc direct pentru securitatea regională.

2. Apărarea convențională a Europei va depinde tot mai mult de statele europene NATO, inclusiv România, întrucât SUA își vor prioritiza apărarea propriului teritoriu și descurajarea Chinei. Acest lucru sugerează presiuni crescute asupra aliaților europeni de a-și consolida capacitățile militare și bugetele de apărare.

3. Superioritatea economică și demografică a NATO european față de Rusia oferă un avantaj strategic, ceea ce înseamnă că, pentru România, cheia securității constă în consolidarea cooperării NATO, a descurajării colective și a sprijinului coordonat pentru Ucraina, ca element de stabilitate pe flancul estic.

Mai jos, Ștefureac postează textul complet extras din Strategie, cel care este relevant pentru România.

„Rusia va rămâne o amenințare persistentă, dar gestionabilă, pentru membrii estici ai NATO în viitorul previzibil. Într-adevăr, deși Rusia se confruntă cu o varietate de dificultăți demografice și economice, războiul său în desfășurare din Ucraina arată că încă dispune de rezerve profunde de putere militară și industrială. Rusia a demonstrat, de asemenea, că are determinarea națională necesară pentru a susține un război prelungit în vecinătatea sa imediată. În plus, deși amenințarea militară rusă este concentrată în principal asupra Europei de Est, Rusia deține și cel mai mare arsenal nuclear din lume, pe care continuă să îl modernizeze și să îl diversifice, precum și capabilități subacvatice, spațiale și cibernetice pe care le-ar putea folosi împotriva teritoriului continental al Statelor Unite.

În acest context, Departamentul se va asigura că forțele SUA sunt pregătite să se apere împotriva amenințărilor ruse la adresa teritoriului național al SUA. De asemenea, Departamentul va continua să joace un rol vital în cadrul NATO, chiar dacă vom calibra postura și activitățile forțelor SUA în teatrul european pentru a lua mai bine în considerare amenințarea rusă la adresa intereselor americane, precum și propriile capacități ale aliaților noștri.

Moscova nu se află în poziția de a face o tentativă de hegemonie europeană. NATO european depășește cu mult Rusia în ceea ce privește dimensiunea economică, populația și, prin urmare, puterea militară latentă. În același timp, deși Europa rămâne importantă, aceasta deține o pondere mai mică și în scădere din puterea economică globală. Rezultă că, deși suntem și vom rămâne implicați în Europa, trebuie — și vom — să acordăm prioritate apărării teritoriului național al SUA și descurajării Chinei”.

Remus Ștefureac face și o comparație „cap la cap” a mai multor parametri

„Din fericire, aliații noștri din NATO sunt substanțial mai puternici decât Rusia — diferența nu este nici pe departe mică. Economia Germaniei, de una singură, o depășește cu mult pe cea a Rusiei. În același timp, sub conducerea președintelui Trump, aliații NATO s-au angajat să crească cheltuielile pentru apărare la noul standard global de 5% din PIB în total, cu 3,5% din PIB investit în capabilități militare concrete. Aliații noștri din NATO sunt, prin urmare, într-o poziție solidă pentru a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei, cu un sprijin critic, dar mai limitat, din partea SUA. Aceasta include asumarea rolului principal în sprijinirea apărării Ucrainei. După cum a declarat președintele Trump, războiul din Ucraina trebuie să se încheie. După cum a subliniat de asemenea, însă, aceasta este în primul rând responsabilitatea Europei. Asigurarea și menținerea păcii vor necesita, prin urmare, leadership și angajament din partea aliaților noștri din NATO.”

Editor : Sebastian Eduard