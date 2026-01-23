Reorganizarea serviciilor secrete, modalitatea prin care Volodimir Zelenski speră să-l câștige pe Donald Trump de partea sa

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reorganizat conducerea serviciilor secrete pentru a repara relațiile cu Statele Unite și a liniști partenerii occidentali îngrijorați de corupția din cadrul eforturilor de război, au declarat surse din interiorul guvernului, relatează The Times.

Kirilo Budanov, venerat în Ucraina pentru planificarea și participarea la raiduri îndrăznețe în spatele liniilor inamice, a fost mutat din funcția de șef al serviciului de informații militare în cea de șef de cabinet al lui Zelenski, în principal datorită legăturilor sale strânse cu CIA, potrivit ofițerilor de informații.

Budanov a condus săptămâna trecută o delegație la Miami, care s-a întâlnit cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american pentru pace, și cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Eforturile sale par să fi dat deja roade, având în vedere negocierile trilaterale de pace dintre Ucraina, Rusia și SUA, care au început vineri.

El l-a înlocuit pe Andrii Iermak, o figură controversată care acumulase o putere fără egal și despre care se spune că ar fi supărat Washingtonul cu comportamentul său direct și intransigent. Poziția lui Iermak a devenit de nesuportat când a fost implicat într-un scandal de corupție în sectorul energetic, care i-a subminat fatal abordarea moralizatoare.

Vasil Maliuk, arhitectul operațiunii care a decimat flota rusă de bombardiere nucleare, a fost demis din funcția de șef al serviciului de securitate SBU în această lună, din cauza legăturilor sale prea strânse cu Iermak. Maliuk autorizase arestarea detectivilor care anchetau cazul de corupție, susținând, fără dovezi suficiente, că aceștia erau compromiși de Rusia.

Acest lucru a deschis calea pentru numirea lui Yevhenii Khmara în funcția de șef interimar al SBU, post pe care se aștepta să fie numit oficial, și pentru înlocuirea lui Budanov cu Oleh Ivashchenko în funcția de șef al serviciului de informații militare al Ucrainei. The Times a discutat cu doi oficiali ucraineni și trei ofițeri de informații care au lucrat îndeaproape cu cei trei șefi ai serviciilor secrete pentru a înțelege ce vor aduce aceștia în noile lor funcții.

Kirilo Budanov, șeful biroului președintelui Ucrainei

Iermak a centralizat puterea și a acționat ca un paznic gelos al lui Zelenski, participând adesea la întâlniri la nivel înalt în locul președintelui ucrainean. În schimb, Budanov este mai probabil să se bazeze pe adjuncți, au spus oficialii.

„Ne întâlnim aproape în fiecare zi. El deleagă, are încredere în echipa sa”, a declarat Irina Mudra, adjunctul șefului biroului prezidențial. „El nu concentrează toate puterile asupra sa. Adjunctul șefului este la birou și își face treaba, el construiește relații orizontale, coordonare, ceea ce este foarte important în timp de război.”

Budanov, în vârstă de 40 de ani, este un ofițer de carieră din forțele speciale care și-a făcut un nume în operațiuni de sabotaj în adâncul teritoriului controlat de inamic, ajungând în cele din urmă să conducă HUR, agenția de informații militare a Ucrainei. Sub conducerea sa, agenția a crescut de la o direcție de informații la o forță de luptă formidabilă de zeci de mii de oameni.

De la invazia hibridă a președintelui rus Vladimir Putin în Donbas în 2014, HUR a colaborat strâns cu CIA, împărtășind informații cu americanii în schimbul datelor despre ținte, pe care oamenii lui Budanov le-au folosit în repetate rânduri pentru a pune la cale ambuscade împotriva trupelor ruse, pentru a ataca posturi de comandă cheie sau pentru a asasina generali de rang înalt.

„Prezența sa în cadrul președinției va consolida în mod semnificativ arhitectura generală a negocierilor, în special în ceea ce privește relațiile dintre SUA și Rusia”, a afirmat Mudra.

„Are relații foarte bune cu oficialii americani și legături personale strânse cu echipele militare americane. De asemenea, combină experiența militară de nivel înalt cu o disciplină managerială puternică, ceea ce adaugă profunzime strategică procesului său decizional.”

Un sondaj de opinie recent l-a plasat pe Budanov pe locul al doilea în topul celor mai de încredere lideri de război din Ucraina, cu un nivel de încredere de 70%, față de 62% pentru președinte. El se află la mică distanță de Valeri Zalujnîi, fostul comandant al forțelor armate ucrainene, care are un rating de 72% și se așteaptă să-l înfrunte pe Zelenski la următoarele alegeri prezidențiale.

Se crede că și Budanov ia în considerare candidatura la președinție. Prin numirea lui în biroul prezidențial, Zelenski a eliminat probabil un potențial rival.

„Budanov a primit o ofertă pe care nu o poate refuza. Această decizie îl condamnă”, a declarat un ofițer de informații. „Acum va fi asociat cu Zelenski și cu orice acord de pace nefavorabil pe care Trump îi va obliga să îl semneze.”

Oleh Ivashchenko, șeful Direcției principale de informații a Ucrainei (HUR)

Ivashchenko este descris de colegii săi ca un ofițer militar clasic — un operator mai puțin creativ decât Budanov, mai înclinat să urmeze ordinele decât să le pună la îndoială sau să sugereze alternative. Este un ofițer de carieră al HUR care a lucrat o perioadă la SBU și se întoarce acum la serviciul de informații militare după ce a condus serviciul de informații externe al Ucrainei, SZRU.

A avut o relație strânsă de colaborare cu serviciile de informații britanice, au declarat foști colegi.

„În 2014, a fost adus în SBU pentru a contribui cu expertiza sa în operațiuni de sabotaj pe teritoriul ocupat. Datorită lui, am creat Direcția a V-a, unde a lucrat eficient, și am desfășurat împreună câteva operațiuni importante”, a declarat un fost ofițer de informații.

„El ia psihologia foarte în serios. Este destul de exigent – nu numește pe nimeni într-o anumită funcție și nu mută pe nimeni fără să aibă un profil psihologic adecvat al persoanei respective. Așadar, ascultă sfaturile – știe să asculte.”

Fostul ofițer a declarat că se așteaptă ca Ivashchenko să ducă HUR și mai mult în umbră, respingând abordarea lui Budanov, care sărbătorea operațiunile de succes în mass-media.

„Este o persoană sistematică, de școală veche. Cred că odată cu apariția lui acolo, nu vor avea loc schimbări majore în HUR, dar poate că va fi doar mai puțină vizibilitate în mass-media, pentru că lui nu-i place asta. În general, el este critic în privința asta.”

Un alt fost coleg, ofițer de informații în activitate, a afirmat că postul de șef al HUR era mai potrivit pentru Ivashchenko decât cel de ofițer de informații externe.

„Este bine pentru serviciile de informații externe că se întoarce. Principala lui responsabilitate era vânarea spionilor ruși în Europa, dar a încercat să transforme serviciul într-o unitate de luptă, ceea ce era imposibil. Este un soldat conservator, de modă veche. Pentru el este mai important să aibă un ordin de îndeplinit decât ceea ce trebuie să facă de fapt și dacă acest lucru poate fi realizat.”

Yevhenii Khmara, șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU)

Serviciul de securitate al Ucrainei, SBU, este similar cu FBI-ul american, îndeplinind funcții de la contrainformații la investigații criminale și salvarea ostaticilor. Khmara a condus unitatea de elită Alpha, inițial un fel de echipă SWAT, care a devenit o forță de operațiuni speciale în timpul războiului.

SBU a declarat că Alpha a efectuat operațiuni navale cu drone pe Marea Neagră și operațiuni de atac la distanță asupra infrastructurii petroliere și de gaze a Rusiei, iar trupele sale de asalt au fost implicate în debarcarea amfibie pe Insula Șarpelui și în atacul asupra regiunii Kursk din Rusia. Serviciul a adăugat că operatorii săi au pilotat drone FPV care au lovit adânc în interiorul Rusiei în timpul operațiunii „Pânză de păianjen”.

Khmara și-a petrecut întreaga carieră în cadrul unității, iar fostul comandant a declarat: „Îmi amintește de Budanov, are același stil Spetznaz [forțele speciale din era sovietică]. Vorbește puțin, ascultă mult, acționează.

„El a creat o linie de lucru complet nouă, în care aproximativ 10.000 de persoane acoperă în mod eficient anumite direcții în care există lacune în prima linie — de exemplu, dacă există o lacună cunoscută, aceasta trebuie acoperită cu specialiști. Apoi, unitățile noastre sunt redistribuite.”

Spre deosebire de predecesorul său, Maliuk, el nu are experiență în combaterea crimei organizate sau în contrainformații, au spus ofițerii care au lucrat cu el.

Acest lucru nu era neapărat un lucru rău, deoarece direcția pentru combaterea crimei organizate și a corupției a fost, de-a lungul timpului, una dintre cele mai corupte ramuri ale SBU, a spus unul dintre colegii săi.

„Cred că este o decizie bună să-l aducem, pentru că nu este corupt, este un luptător. Dar are nevoie de adjuncți buni.”

Khmara ar putea fi excelent în noul său rol, a spus fostul său comandant. „La început, Budanov era închis în propria cutie. Datorită mediului înconjurător și sarcinilor care i-au fost încredințate, a reușit să iasă din acea cutie. În funcție de adjuncții pe care îi va alege, Khmara poate face același lucru.”

