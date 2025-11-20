Live TV

Republica Cehă: Zeci de răniți, dintre care cinci în stare gravă, în urma coliziunii a două trenuri de călători

Data publicării:
Accident feroviar Cehia
Foto: Profimedia

O coliziune între două trenuri de călători în Republica Cehă a provocat cel puțin 40 de răniți, dintre care cinci în stare gravă.

Traficul a fost oprit în jurul orei 6:20 dimineața, după ce trenurile s-au ciocnit în apropiere de České Budějovice, capitala regiunii Boemia de Sud a țării, informează TVP World.

Cauza accidentului nu este încă cunoscută, dar imaginile difuzate de mass-media cehă arată serviciile de urgență la fața locului, inclusiv pompieri, paramedici și psihologi, precum și ambulanțe și elicoptere.

„Șapte echipe terestre și ambulanțe aeriene au fost trimise pentru a acorda asistență”, a declarat joi dimineață Petra Kafková, purtătoarea de cuvânt a serviciilor de urgență.

Spitalul din České Budějovice a declarat că a primit cinci persoane grav rănite.

„În acest moment, toți pasagerii sunt evacuați. Personalul medical continuă să trieze și să trateze răniții”, a declarat Vendula Matějů, purtătoarea de cuvânt a pompierilor, după ora 8 dimineața, adăugând că la fața locului se aflau două autobuze de evacuare pentru persoanele nevătămate și cele ușor rănite.

Accident feroviar Cehia
Photo :Official profile of the Czech Republic Police on X

 

Editor : Sebastian Eduard

