Moldova a introdus în mod discret în dotare obuziere israeliene ATMOS 2000 de 155 mm montate pe camioane, marcând astfel prima sa capacitate modernă de artilerie autopropulsată. Această mișcare consolidează trecerea Chișinăului de la sistemele sovietice la cele standard NATO, informează Army Recognition.

Ministerul Apărării din Moldova a publicat imagini cu exerciții de tragere cu muniție reală cu obuzierele ATMOS 2000 montate pe camioane, livrate recent din Israel, confirmând că sistemul autopropulsat de 155 mm este acum în serviciul național. Armele, care înlocuiesc un parc de artilerie din era sovietică aproape în întregime remorcat, sosesc în contextul în care Uniunea Europeană canalizează asistență sporită în materie de securitate către Chișinău prin Facilitatea europeană pentru pace și instrumente conexe, iar războiul Rusiei în vecina Ucraină continuă să genereze presiuni politice, economice și militare asupra Moldovei.

Costul unui ATMOS 2000 variază semnificativ în funcție de contractul specific, dar exemple includ achiziția de către Filipine a 12 unități pentru 47,2 milioane de dolari (aproximativ 3,9 milioane de dolari pe unitate) și comanda Columbiei de 18 obuziere pentru 101,7 milioane de dolari (aproximativ 5,65 milioane de dolari pe unitate). Costuri suplimentare sunt asociate cu sistemele, cum ar fi instruirea, întreținerea și muniția.

Ce este ATMOS 2000

Forțele din Rpublica Moldova trec de la un parc de artilerie remorcată învechită la artilerie pe roți, cu ritmuri de antrenament actualizate și proceduri adaptate. Sistemul de artilerie autopropulsat montat pe camion ATMOS 2000, proiectat de Soltam Systems și comercializat de Elbit Systems, utilizează un șasiu 6×6 sau 8×8, precum Tatra, cu cabină blindată împotriva armelor de calibru mic și a fragmentelor. Armamentul de 155 mm calibru 52 este compatibil cu procedurile NATO de foc comun și muniția standard STANAG, care susține obiectivele de interoperabilitate. Sistemul transportă aproximativ 27-32 de proiectile în rafturi și lansează 4-9 proiectile pe minut, în funcție de încărcătura propulsivă, temperatura țevii și profilul misiunii.

Datele de performanță indică o rază de acțiune de aproximativ 30 km cu proiectile explozive standard și de până la 41 km cu proiectile cu bază de sângerare sau asistate de rachete. Cricurile de stabilizare, un sistem digital de control al focului și amplasarea automată accelerează instalarea și deplasarea, reducând expunerea la senzorii de contra-baterie. Pentru o forță cu personal limitat, capacitatea de a pregăti, trage și se deplasa în cicluri scurte reduce fereastra de detectare pentru UAV-urile adverse și radarele de localizare a armelor.

Sistemul combină o unitate de navigație inerțială cu GPS pentru auto-localizare, limitând dependența de echipele de topografie. Acționările electrice în elevație și traversare scurtează trecerea de la configurația rutieră la cea de tragere, iar șasiul camionului menține mobilitatea utilizabilă pe teren accidentat pentru terenul variat al Moldovei. Cifrele indicative includ o greutate de aproximativ 23 de tone, o viteză rutieră de până la 80 km/h și o autonomie de aproape 1.000 km. Echipajul variază de la doi la șase membri, în funcție de opțiuni și de nivelul de automatizare.

„Sosirea artileriei autopropulsate israeliene nu modifică în sine echilibrul regional, dar indică o traiectorie clară. Moldova înlocuiește echipamentele moștenite de la Uniunea Sovietică cu sisteme la standardele occidentale, îmbunătățind interoperabilitatea cu partenerii din UE și NATO și crescând costul scenariilor coercitive de-a lungul frontierelor sale, inclusiv în umbra problemei Transnistriei”, scrie publicația.

