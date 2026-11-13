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Restricțiile Starlink, încă active în teritoriile ocupate de Rusia. Zelenski: „Interceptorii nu pot fi folosiți contra dronelor Shahed”

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După ce Elon Musk a blocat terminalele Starlink folosite de trupele ruse din Ucraina, accesul la un sistem alternativ dezvoltat în țară a devenit crucial pentru armata lui Putin. Foto: Profimedia Images
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Restricțiile de viteză impuse terminalelor Starlink sunt în continuare active de-a lungul liniei frontului și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev susține că limitarea conexiunii afectează inclusiv folosirea dronelor interceptoare împotriva aparatelor Shahed și afirmă că autoritățile nu au primit explicații clare privind măsura, arată Politico.

Restricțiile impuse serviciului Starshield, versiunea militară a sistemului Starlink dezvoltat de compania lui Elon Musk, au fost introduse la jumătatea lunii octombrie. La acel moment, oficialii ucraineni au anunțat că terminalele militare care se deplasau cu o viteză mai mare de 160 km/h își pierdeau conexiunea, ceea ce perturba operațiunile cu drone.

Restricțiile au fost ridicate pe 24 octombrie, însă, potrivit informațiilor apărute ulterior, au fost reintroduse începând de luni. Acum, autoritățile ucrainene afirmă că acestea sunt în continuare active pe teritoriile ocupate de Rusia.

„Din păcate, de-a lungul întregii linii a frontului și pe teritoriul temporar ocupat al Ucrainei, limita de viteză pentru forțele noastre rămâne de 161 de kilometri pe oră. Acest lucru face imposibilă, în special, utilizarea dronelor interceptoare împotriva dronelor Shahed”, a scris Zelenski vineri, într-un mesaj referitor la o întâlnire cu echipa de apărare a Ucrainei.

„Încă nu există explicații clare” cu privire la aceste restricții, a adăugat președintele ucrainean.

Un oficial al Ministerului Apărării de la Kiev a declarat că, până vineri, „nu s-au înregistrat astfel de restricții în zonele aflate sub control ucrainean”.

Elon Musk, directorul general al SpaceX, compania-mamă a Starlink, a negat că ar fi responsabil pentru restricțiile de viteză atunci când acestea au fost semnalate pentru prima dată.

„Sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul SUA. Orice limită de viteză sau de utilizare este decisă de armata SUA și, în ultimă instanță, de președintele SUA [Donald Trump]”, a scris Musk pe platforma X în octombrie.

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Editor : C.A.

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