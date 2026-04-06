Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a dat peste resturile unei drone rusești de tip Shahed în timpul unei plimbări într-o pădure din Kiev. Reprezentanta Uniunii Europene a dezvăluit incidentul într-o postare pe Facebook și a punctat că descoperirea sa reprezintă încă o dovadă a noii realități adusă de război în Ucraina.

„Iubesc pădurile. Sunt obișnuită să găsesc acolo ciuperci sau primele flori de primăvară. De data aceasta, am găsit o bucată mare dintr-o dronă Shahed! Așa schimbă războiul o țară. Aceasta este realitatea Ucrainei de astăzi”, a scris Mathernova pe Facebook.

Katarina Mathernova a declarat că resturile dronei nu conțineau elemente explozive.

Ambasadoarea a subliniat că, în ciuda propunerii Ucrainei privind un armistițiu de Paște, Rusia a continuat atacurile care au provocat moartea a cel puțin 16 persoane și rănirea a peste 90.

„Acest lucru nu poate deveni ceva normal. Să te plimbi printr-o pădure primăvăratică și să găsești fragmente de arme concepute pentru a distruge vieți omenești. Ucraina merită pacea. Ucrainenii merită să se plimbe prin pădurile lor fără teamă”, a scris diplomatul.

Mathernova a condamnat noile atacuri rusești asupra orașelor ucrainene din 3 aprilie, când o parte a lumii creștine sărbătorea Vinerea Mare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a invitat o delegație de negociatori americani la Kiev.

