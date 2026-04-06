Live TV

Foto Resturi de dronă Shahed, descoperite de ambasadorul UE în Ucraina în timpul unei plimbări în Kiev. „Așa schimbă războiul o țară”

Data actualizării: Data publicării:
Extraordinary session of Kyiv Security Forum on situation in energy sector
Ambasadorul UE în Ucraina, Katarina Mathernova. Sursa: Profimedia

Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a dat peste resturile unei drone rusești de tip Shahed în timpul unei plimbări într-o pădure din Kiev. Reprezentanta Uniunii Europene a dezvăluit incidentul într-o postare pe Facebook și a punctat că descoperirea sa reprezintă încă o dovadă a noii realități adusă de război în Ucraina.

„Iubesc pădurile. Sunt obișnuită să găsesc acolo ciuperci sau primele flori de primăvară. De data aceasta, am găsit o bucată mare dintr-o dronă Shahed! Așa schimbă războiul o țară. Aceasta este realitatea Ucrainei de astăzi”, a scris Mathernova pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Katarina Mathernova a declarat că resturile dronei nu conțineau elemente explozive.

Ambasadoarea a subliniat că, în ciuda propunerii Ucrainei privind un armistițiu de Paște, Rusia a continuat atacurile care au provocat moartea a cel puțin 16 persoane și rănirea a peste 90.

„Acest lucru nu poate deveni ceva normal. Să te plimbi printr-o pădure primăvăratică și să găsești fragmente de arme concepute pentru a distruge vieți omenești. Ucraina merită pacea. Ucrainenii merită să se plimbe prin pădurile lor fără teamă”, a scris diplomatul.

Mathernova a condamnat noile atacuri rusești asupra orașelor ucrainene din 3 aprilie, când o parte a lumii creștine sărbătorea Vinerea Mare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a invitat o delegație de negociatori americani la Kiev.

Citește și:

„Cartea Albă” a Ucrainei: cum duce Rusia un „război cognitiv împotriva lumii democratice” pentru a controla percepția globală

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Donald Trump
3
mircea lucescu
4
Ce nume se serbează de Florii. Foto Getty Images
5
Digi Sport
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Recomandările redacţiei
