Resturi de drone, asemănătoare cu cele găsite în România, descoperite pe litoralul Bulgariei. Unele au fost detonate

Forţele navale bulgare au descoperit pe litoralul Mării Negre mai multe drone şi fragmente asemănătoare celor găsite în România. Unele dintre aparate au fost distruse în mare, în timp ce altele au fost transportate la o bază militară pentru verificări, potrivit Ministerului Apărării din Bulgaria.

Potrivit comunicatului, una dintre drone a fost găsită pe plaja Kabakum, în apropierea oraşului Varna. În urma unei operaţiuni de recunoaştere efectuate de o echipă specializată a bazei navale de la Varna, s-a stabilit că drona nu conţine substanţe explozive. Aparatul a fost transportat la baza militară.

Unei alte echipe a Forţelor Navale bulgare i s-a încredinţat misiunea de a cerceta obiectul descoperit în apele Mării Negre, în apropierea oraşului Pomorie. Militarii au stabilit că obiectul era o dronă şi l-au distrus pe loc, în mare, respectând cu stricteţe măsurile de siguranţă.

De asemenea, militarii au identificat o altă dronă, descoperită în zona plajei Paşa Dere, în apropiere de Varna. Obiectul a fost detonat în mare.

Un alt fragment de dronă a fost descoperit în seara zilei de 25 august, în apele Mării Negre, în zona staţiunii Kamcia. În urma unei operaţiuni de recunoaştere, s-a stabilit că este vorba despre o aripă a unei drone militare, adusă de curenţi, fără muniţie. Fragmentul a fost transportat la baza militară din Varna.

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La 14 august, pe litoralul din Bulgaria au fost găsite obiecte suspecte în trei locuri diferite: o dronă de tip avion, probabil o „dronă de recunoaştere”, şi posibile fragmente de drone.

Editor : Ș.A.