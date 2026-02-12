În marja reuniunii informale din Belgia, premierul ungar Viktor Orban a prezentat jurnaliștilor „rețeta” sa pentru victoria Europei: încetarea trimiterii de fonduri către Ucraina, relatează European Pravda.

Liderul maghiar a făcut această declarație în marja summitului extraordinar al liderilor UE din 12 februarie din Belgia, dedicat creșterii competitivității Uniunii Europene.

Orban a cerut din nou Uniunii Europene să oprească ajutorul financiar acordat Ucrainei.

„În primul rând, opriți războiul. Războiul este dăunător pentru afaceri. Căutați pacea. În al doilea rând, nu trimiteți banii altcuiva dacă aveți nevoie de ei pentru a vă menține competitivitatea. Așadar, nu trimiteți bani Ucrainei”, a declarat el, răspunzând la întrebările jurnaliștilor despre „cea mai simplă rețetă de victorie pentru Europa”.

Ca al treilea punct al „rețetei victoriei”, Viktor Orban a menționat reducerea maximă a prețurilor la energie.

„Este atât de simplu”, a concluzionat el.

Amintim că planul în cinci pași pentru aderarea Ucrainei la UE a stârnit o reacție din partea lui Viktor Orban. Acesta a transmis că Bruxellesul și Ucraina „au declarat război” Budapestei.

„Acest nou plan este o declarație deschisă de război împotriva Ungariei. Ei ignoră decizia poporului maghiar și sunt hotărâți să înlăture guvernul maghiar prin orice mijloace necesare. Ei vor ca Partidul Tisza să ajungă la putere, pentru că atunci nu ar mai exista veto, nu ar mai exista rezistență și nu ar mai exista posibilitatea de a rămâne în afara conflictului lor”, a scris Orban pe X.

