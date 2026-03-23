Retorica prin care regimul Orban vrea să rămână la putere. Acuză Ucraina de implicare în alegeri și amenință maghiarii cu războiul

Pentru ucraineni, victoria Partidului Tisza la alegeri este o chestiune de viață și de moarte – a declarat ministrul economiei externe și al afacerilor externe  de la Budapesta pentru MTI.

Péter Szijjártó a atras atenția asupra faptului că, potrivit declarației Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, există îngrijorări cu privire la transparența alegerilor parlamentare din Ungaria și că s-ar dori trimiterea unor observatori, observatori ucraineni, la alegerile din Ungaria.

Potrivit ministrului afacerilor externe și economiei externe, ucrainenii nu sunt îngrijorați de fapt din cauza transparenței, ci pentru că văd care este situația în Ungaria.

Situația este că intervenția extrem de brutală a Ucrainei în alegerile din Ungaria continuă – a declarat Péter Szijjártó.

Ministrul de externe maghiar a subliniat că pentru ucraineni este o chestiune de viață și de moarte ca Partidul Tisza să câștige alegerile, deoarece știu că, dacă Partidul Tisza câștigă, atunci ei vor putea intra în Uniunea Europeană, Ungaria va intra în război, iar ucrainenii vor putea lua și banii poporului maghiar.

El a adăugat că Partidul Tisza cu siguranță nu va lupta pentru energia ieftină din Rusia, iar dacă nu va mai exista energie ieftină din Rusia, atunci costurile de utilități ale tuturor vor crește de trei ori față de nivelul actual. Acest lucru nu trebuie permis – a subliniat ministrul.

El a subliniat că printre mizele alegerilor parlamentare se numără și întrebarea dacă energia ieftină va rămâne în Ungaria, dacă reducerile la utilități vor fi menținute sau dacă familiile vor fi nevoite să plătească de trei ori mai mult decât costurile actuale ale utilităților.

„Solicităm ferm ucrainienilor să înceteze intervenția în procesul electoral maghiar și să lase decizia în seama poporului maghiar. Ungaria este țara maghiarilor, iar viitorul ei poate fi decis doar de noi, maghiarii. Să fim cu toții prezenți acolo pe 12 aprilie!”, a declarat Péter Szijjártó.

