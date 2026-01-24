Retragerea tactică de la Davos și adevărata amenințare a lui Donald Trump. Pentru ce noi „ofensive” trebuie să se pregătească Europa

După ce a amenințat Europa în legătură cu Groenlanda, Donald Trump a părut mult mai împăciuitor la întâlnirea de la Davos: a renunțat la tarifele comerciale, a exclus folosirea forței militare și a lăudat apoi un posibil nou acord privind viitorul insulei. Aliații SUA răsuflă ușurați, însă schimbarea de atitudine din partea președintelui american ar putea fi doar o retragere tactică. Capitalele europene ar trebui să rămână în alertă maximă, întrucât disprețul pe care Trump continuă să îl arate față de alianța NATO riscă să declanșeze noi conflicte care nu se vor limita la Groenlanda, potrivit unei analize The Economist.

Criza din Groenlanda a scos în evidență mai multe lecții pentru Europa și aliații SUA. În primul rând, a demonstrat că Trump cedează când este pus sub presiune, fără ca acesta să renunțe neapărat la obiectivele sale pe termen lung.

Viziunea limitată și pesimistă a președintelui SUA despre lumea largă și dorința sa de a rescrie istoria au erodat încrederea care stătea la baza alianțelor Americii. În plus, orice conflict cu Trump riscă să devină unul existențial. Acțiunile sale prevestesc o realiniere globală pentru care aliații SUA trebuie să se pregătească din timp.

În cazul Groenlandei, Europa a fost norocoasă. A reușit să depășească această rundă a confruntării deoarece Trump a ales să se lupte pentru o miză care nu are aproape nicio valoare strategică pentru SUA.

America poate deja să facă aproape tot ce își dorește în Groenlanda, fără să fie nevoie de alte acorduri; în plus, Danemarca s-a arătat dispusă să extindă tratatele deja în vigoare. Posibilitatea de a colora harta Groenlandei în culorile Statelor Unite nu oferă niciun avantaj care să justifice scandalul iscat.

Orice conflict cu Donald Trump riscă să devină unul existențial. Acțiunile sale prevestesc o realiniere globală pentru care aliații SUA trebuie să se pregătească din timp. Foto: Profimedia Images

Veștile bune pentru Europa s-au încheiat

Morala poveștii este că pentru a câștiga lupta cu Trump, trebuie să îl convingi că va plăti scump dacă nu face un pas înapoi. În cele mai multe negocieri cu președintele SUA, liderii europeni au încercat să îi facă pe plac și să îl laude pentru a-l îmbuna, iar acest lucru l-a încurajat să își continue „ofensiva”. De această dată, ei au fost mai hotărâți și tactica lor a dat roade.

Aici, însă, se încheie veștile bune pentru Europa. Limbajul folosit de Trump la Davos a trădat disprețul său pentru Europa și convingerea sa că alianța transatlantică, așa cum funcționează în prezent, nu are nicio valoare pentru SUA.

Trump a spus că America a plătit „100%” pentru NATO și că nu a primit nimic la schimb. Scott Bessent, secretarul trezoreriei americane, s-a plâns că SUA au cheltuit cu 22 de trilioane de dolari mai mult decât europenii pentru apărare, începând din 1980 și până în prezent.

Strategia de securitate a administrației Trump avertizează că Europa riscă o prăbușire a civilizației din cauza imigrației și că ar putea, în curând, să nu mai fie un aliat de încredere.

Limbajul folosit de Trump la Davos a trădat disprețul său pentru Europa și convingerea sa că alianța transatlantică, așa cum funcționează în prezent, nu are nicio valoare pentru SUA. Foto: Profimedia Images

NATO a funcționat cu succes tocmai pentru că a fost fondată pe ideea beneficiului reciproc. Singura dată când Articolul 5 a fost invocat a fost după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Raportat la populația țării, Danemarca a pierdut mai multe trupe în Afganistan decât Statele Unite.

Europa a pus la dispoziția Americii mai multe baze militare care îi permit să își exercite puterea în toată lumea și continuă să apere interesele Statelor Unite, inclusiv în regiunea arctică.

Prietenii Americii trebuie să se pregătească pentru o lume în care vor fi singuri

Din păcate, Trump nu își va schimba părerea prea curând despre aliații NATO care, potrivit președintelui american, nu contribuie destul în comparație cu SUA și nici despre valorile comune pe care liderul de la Casa Albă nu pune prea mare preț.

Această discrepanță va duce cu siguranță la noi confruntări – și nu doar în Groenlanda. Prietenii Americii din Europa și de peste tot trebuie să se pregătească pentru o lume în care vor fi singuri.

Europa îi poate arăta lui Trump cât de mult riscă America să piardă dacă alianța se va rupe. Europa este o piață pentru bunuri și servicii din SUA în valoare de 1 trilion de dolari. Europa este un furnizor de tehnologii esențiale, precum mașinării care produc cipuri, echipamente de telecomunicații, lentile, avioane - și lista continuă. Spionii europeni, mai ales cei din Marea Britanie, sunt foarte importanți pentru serviciile de informații din SUA.

Pentru a câștiga lupta cu Trump, trebuie să îl convingi că va plăti scump dacă nu face un pas înapoi. Foto: Profimedia Images

Dacă nu vor mai putea avea încredere în America, țări precum Germania, Japonia, Polonia și Coreea de Sud se vor înarma și mai repede și ar putea căuta să producă arme nucleare.

China și Rusia nu vor fi de acord cu limitele impuse de Trump privind sfera de influență a Americii. Proliferarea nucleară va reduce valoarea arsenalului american și ar putea duce la un război atât de devastator încât SUA vor fi obligate să participe.

Alianțele Statelor Unite nu pot supraviețui acestor conflicte repetate declanșate de un președinte care crede că aliații nu au nicio valoare. Europa va fi tot mai dezbinată, întrucât țările vor căuta diverse metode de a nu ajunge în vizorul unei Americi tot mai prădătoare. În același timp, liderii din Rusia și China vor încerca să distrugă și mai mult unitatea Europei prin diverse atacuri hibride.

În trecut, protecția garantată de America i-a răsfățat pe europeni, care s-au concentrat mai mult pe viața bună. Acele vremuri au apus. Liderii europeni ar trebui să încerce să prevină erodarea rapidă a alianței transatlantice, dar și să se pregătească pentru ziua în care NATO s-ar putea să nu mai existe, arată analiza The Economist.

Editor : Raul Nețoiu