Live TV

Retragerea tactică de la Davos și adevărata amenințare a lui Donald Trump. Pentru ce noi „ofensive” trebuie să se pregătească Europa

Data publicării:
Donald Trump pleacă de la Davos
În ciuda „retragerii tactice” de la Davos, disprețul pe care Donald Trump continuă să îl arate față de alianța NATO riscă să declanșeze noi conflicte care nu se vor limita doar la Groenlanda. Foto: Profimedia Images
Din articol
Veștile bune pentru Europa s-au încheiat Prietenii Americii trebuie să se pregătească pentru o lume în care vor fi singuri

După ce a amenințat Europa în legătură cu Groenlanda, Donald Trump a părut mult mai împăciuitor la întâlnirea de la Davos: a renunțat la tarifele comerciale, a exclus folosirea forței militare și a lăudat apoi un posibil nou acord privind viitorul insulei. Aliații SUA răsuflă ușurați, însă schimbarea de atitudine din partea președintelui american ar putea fi doar o retragere tactică. Capitalele europene ar trebui să rămână în alertă maximă, întrucât disprețul pe care Trump continuă să îl arate față de alianța NATO riscă să declanșeze noi conflicte care nu se vor limita la Groenlanda, potrivit unei analize The Economist.

Criza din Groenlanda a scos în evidență mai multe lecții pentru Europa și aliații SUA. În primul rând, a demonstrat că Trump cedează când este pus sub presiune, fără ca acesta să renunțe neapărat la obiectivele sale pe termen lung.

Viziunea limitată și pesimistă a președintelui SUA despre lumea largă și dorința sa de a rescrie istoria au erodat încrederea care stătea la baza alianțelor Americii. În plus, orice conflict cu Trump riscă să devină unul existențial. Acțiunile sale prevestesc o realiniere globală pentru care aliații SUA trebuie să se pregătească din timp.

În cazul Groenlandei, Europa a fost norocoasă. A reușit să depășească această rundă a confruntării deoarece Trump a ales să se lupte pentru o miză care nu are aproape nicio valoare strategică pentru SUA.

America poate deja să facă aproape tot ce își dorește în Groenlanda, fără să fie nevoie de alte acorduri; în plus, Danemarca s-a arătat dispusă să extindă tratatele deja în vigoare. Posibilitatea de a colora harta Groenlandei în culorile Statelor Unite nu oferă niciun avantaj care să justifice scandalul iscat.

Președintele Donald Trump, alături de Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich merz și Alexander Stubb
Orice conflict cu Donald Trump riscă să devină unul existențial. Acțiunile sale prevestesc o realiniere globală pentru care aliații SUA trebuie să se pregătească din timp. Foto: Profimedia Images

Veștile bune pentru Europa s-au încheiat

Morala poveștii este că pentru a câștiga lupta cu Trump, trebuie să îl convingi că va plăti scump dacă nu face un pas înapoi. În cele mai multe negocieri cu președintele SUA, liderii europeni au încercat să îi facă pe plac și să îl laude pentru a-l îmbuna, iar acest lucru l-a încurajat să își continue „ofensiva”. De această dată, ei au fost mai hotărâți și tactica lor a dat roade.

Aici, însă, se încheie veștile bune pentru Europa. Limbajul folosit de Trump la Davos a trădat disprețul său pentru Europa și convingerea sa că alianța transatlantică, așa cum funcționează în prezent, nu are nicio valoare pentru SUA.

Trump a spus că America a plătit „100%” pentru NATO și că nu a primit nimic la schimb. Scott Bessent, secretarul trezoreriei americane, s-a plâns că SUA au cheltuit cu 22 de trilioane de dolari mai mult decât europenii pentru apărare, începând din 1980 și până în prezent.

Strategia de securitate a administrației Trump avertizează că Europa riscă o prăbușire a civilizației din cauza imigrației și că ar putea, în curând, să nu mai fie un aliat de încredere.

Donald Trump
Limbajul folosit de Trump la Davos a trădat disprețul său pentru Europa și convingerea sa că alianța transatlantică, așa cum funcționează în prezent, nu are nicio valoare pentru SUA. Foto: Profimedia Images

NATO a funcționat cu succes tocmai pentru că a fost fondată pe ideea beneficiului reciproc. Singura dată când Articolul 5 a fost invocat a fost după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Raportat la populația țării, Danemarca a pierdut mai multe trupe în Afganistan decât Statele Unite.

Europa a pus la dispoziția Americii mai multe baze militare care îi permit să își exercite puterea în toată lumea și continuă să apere interesele Statelor Unite, inclusiv în regiunea arctică.

Prietenii Americii trebuie să se pregătească pentru o lume în care vor fi singuri

Din păcate, Trump nu își va schimba părerea prea curând despre aliații NATO care, potrivit președintelui american, nu contribuie destul în comparație cu SUA și nici despre valorile comune pe care liderul de la Casa Albă nu pune prea mare preț.

Această discrepanță va duce cu siguranță la noi confruntări – și nu doar în Groenlanda. Prietenii Americii din Europa și de peste tot trebuie să se pregătească pentru o lume în care vor fi singuri.

Europa îi poate arăta lui Trump cât de mult riscă America să piardă dacă alianța se va rupe. Europa este o piață pentru bunuri și servicii din SUA în valoare de 1 trilion de dolari. Europa este un furnizor de tehnologii esențiale, precum mașinării care produc cipuri, echipamente de telecomunicații, lentile, avioane - și lista continuă. Spionii europeni, mai ales cei din Marea Britanie, sunt foarte importanți pentru serviciile de informații din SUA.

donald-trump-steve-witkoff
Pentru a câștiga lupta cu Trump, trebuie să îl convingi că va plăti scump dacă nu face un pas înapoi. Foto: Profimedia Images

Dacă nu vor mai putea avea încredere în America, țări precum Germania, Japonia, Polonia și Coreea de Sud se vor înarma și mai repede și ar putea căuta să producă arme nucleare.

China și Rusia nu vor fi de acord cu limitele impuse de Trump privind sfera de influență a Americii. Proliferarea nucleară va reduce valoarea arsenalului american și ar putea duce la un război atât de devastator încât SUA vor fi obligate să participe.

Alianțele Statelor Unite nu pot supraviețui acestor conflicte repetate declanșate de un președinte care crede că aliații nu au nicio valoare. Europa va fi tot mai dezbinată, întrucât țările vor căuta diverse metode de a nu ajunge în vizorul unei Americi tot mai prădătoare. În același timp, liderii din Rusia și China vor încerca să distrugă și mai mult unitatea Europei prin diverse atacuri hibride.

În trecut, protecția garantată de America i-a răsfățat pe europeni, care s-au concentrat mai mult pe viața bună. Acele vremuri au apus. Liderii europeni ar trebui să încerce să prevină erodarea rapidă a alianței transatlantice, dar și să se pregătească pentru ziua în care NATO s-ar putea să nu mai existe, arată analiza The Economist.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele rus Vladimir Putin.
1
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
2
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
agenti fsb
3
FSB anunță capturarea unui agent al serviciilor de informații din Republica Moldova...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
4
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
5
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi...
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (38)
Zeci de nave ruseşti traversează lunar Canalul Mânecii. Cum ocoleşte Rusia sancţiunile chiar sub ochii Europei
Sediul central al Pentagonului, SUA
US Tech Force, cu IT-iști din Silicon Valley: Pentagonul nu mai recrutează tineri pentru armată, ci pentru programare
Donald Trump
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
photo-collage.png (51)
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de miliarde. Avem o problemă”
Meloni and Trump Meet in the Oval Office
Giorgia Meloni: Dacă Donald Trump oprește războiul din Ucraina, îl vom nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace
Recomandările redacţiei
profimedia-1068255598
Va face parte România din Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la...
Mica Unire de la 24 ianuarie 1859. Foto Getty Images
„Mica Unire” de la 24 ianuarie 1859: Rolul lui Alexandru Ioan Cuza în...
bani-lei-1536x866
Ce spune premierul despre reducerea impozitelor în Sfântu Gheorghe...
Ultimele știri
Pensia de stat versus pensia privată: Ce opțiune de economisire îți asigură mai mulți bani la bătrânețe, potrivit specialiștilor
Misterul mașinilor de lux din Rusia care nu au mai vrut să pornească a fost descifrat
Lista ajutoarelor sociale de care beneficiază românii în 2026. Cuantumul indemnizațiilor lunare și condițiile de acordare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale...
Fanatik.ro
Ce spune o legendă a lui Inter și a fotbalului mondial despre Cristi Chivu: ”Este de o inteligență rară”
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
A aflat din social media că soțul vrea să divorțeze. Camelia Voinea a reacționat la acuzațiile făcute de...
Adevărul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Playtech
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în...
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
Pro FM
Face 48 de ani în vară, dar pare de 20. Fosta lui Lewis Hamilton și Grigor Dimitrov e perfectă în costum de...
Film Now
Noi detalii despre relația pe care Kevin Costner o are cu o femeie mai tânără decât el cu 25 de ani: „A...
Adevarul
O clădire‑simbol a Bucureștiului, monument istoric, scoasă la vânzare. Un milionar român, printre cei...
Newsweek
Mica Recalculare îi lasă pe mulți pensionari cu bani mai puțini la pensie. „Nu se merită efortul”. De ce?
Digi FM
Turism litoral, 180 de zgârie-nori și copii ale unor orașe precum Dubai și Doha, planurile ginerelui lui...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Jason Momoa, în centrul atenției alături de iubita lui, mai tânără cu 13 ani. A sărutat-o și i-a oferit...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat