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Video Reuniune crucială a Coaliției de Voință la Paris, unde participă și Nicușor Dan. Macron: „Orchestrăm trezirea strategică a Europei”

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delegatiile frantei si ucrainei la coalitia de vointa
Întâlnirea dintre delegațiile Franței și Ucrainei. Foto: Profimedia
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Din articol
Emmanuel Macron: „Europa devine o putere” „Un grup de țări care nu vor pace, vor ca războiul să continue”, transmite Kremlinul

Timp de două zile, sprijinul pentru Ucraina este afișat la Paris, în cadrul „Coaliției de Voință”. 25 de șefi de stat și de guvern, între care și Nicușor Dan, participă în persoană la discuții. Inclusiv Maia Sandu, pentru prima dată la summitul Coaliției. Volodimir Zelenski a avut deja o primă rundă de discuții cu președintele francez. Iar mâine, 500 de soldați din țările aliate, în principal europene, dar și din Canada, Australia și Japonia, vor conduce parada militară de pe Champs-Elysees de Ziua Națională a Franței.

Aliații occidentali vor în primul rând să accelereze livrările de armament către Ucraina și se vor concentra mai ales pe cooperarea în domeniul apărării aeriene - inclusiv pe planurile recent anunțate pentru producția sub licență de rachete Patriot în Ucraina. De asemenea, vor discuta despre crearea unui sistem de rachete antibalistice, relatează Ana Constantin, jurnalistă Digi24.

Un al doilea obiectiv vizează formularea unor garanții de securitate pentru Ucraina - în cazul unui armistițiu ipotetic. Președinția franceză spune că planurile de desfășurare a unei forțe multinaționale, staționate departe de liniile frontului, sunt gata.

Dincolo de prezența trupelor pe teren, aceste garanții s-ar baza și pe acorduri bilaterale obligatorii din punct de vedere juridic și pe implicarea SUA în monitorizarea unui armistițiu. Dar, pentru moment, rămân „supuse modificărilor, având în vedere că perspectiva încetării ostilităților pare încă îndepărtată.

Aceste măsuri vor fi dublate și de o presiune mai mare din punct de vedere financiar asupra Moscovei. Al 21-lea pachet de sancţiuni europene este discutat tot azi atât la Bruxelles cât și la Paris.

25 de șefi de stat și de guvern sunt în capitala Franței - inclusiv președintele României - președintele Republicii Moldova, Maia Sandu și Volodimir Zelenski. Cei mai mulți vor rămâne și pentru parada militară de pe Champs-Elysees, de Ziua Franței, care va fi deschisă, anul acesta, de soldaţi din statele membre ale coaliţiei.

Emmanuel Macron: „Europa devine o putere”

„În doar câțiva ani, vom fi construit noi capacități în Europa și vom fi orchestrat o trezire strategică. Europa devine o putere, bazându-se pe statele sale constitutive, respectându-le deciziile suverane, dar asumându-și totodată responsabilitatea de a se apăra și acționând împreună. O Europă care nu va fi una a naționalismelor care au consumat-o mult timp, ci una care, prin combinarea patriotismului membrilor săi și acționând împreună, ne va face pe toți mai puternici”, a declarat Emmanuel Macron, președintele Franței.

Un grup de țări care nu vor pace, vor ca războiul să continue”, transmite Kremlinul

„Aceasta este o coaliție care îndeamnă la război. Acesta este un grup de țări care nu vor pace, vor ca războiul să continue și sunt amăgite să creadă că este posibil să provoace o înfrângere strategică țării noastre. Acestea sunt țările care comit acte ostile împotriva noastră, așa că vom monitoriza această întâlnire foarte atent, a declarat la rândul său Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

Editor : Liviu Cojan

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