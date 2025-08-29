Live TV

Reuniune, vineri şi sâmbătă, a miniştrilor Apărării şi de Externe din UE. Războaiele din Ucraina şi Gaza, pe agenda discuțiilor

Miniştrii Apărării şi de Externe din statele UE se întâlnesc, vineri şi sâmbătă, la Copenhaga, pentru a discuta despre continuarea sprijinului pentru Ucraina şi despre situaţia care se deteriorează în Fâşia Gaza, informează Consilium Europa. 

Reuniunea are loc la o zi după ce Rusia a lansat cele mai dure lovituri aeriene asupra Ucrainei de la sfârşitul lui iulie, soldate cu moartea a 14 persoane şi rănirea altor cel puţin 48.

Miniştrii apărării din UE vor discuta vineri despre creşterea sprijinului militar pentru Kiev şi întărirea cooperării blocului comunitar cu industria de apărare a Ucrainei, în contextul limitării susţinerii SUA în materie de furnizare de arme.

Discuţiile miniştrilor externe de sâmbătă urmează să aibă în prim-plan planurile UE de noi sancţiuni împotriva Rusiei, menite să facă presiune asupra preşedintelui rus Vladimir Putin pentru a accepta o încetare a focului şi a negocieri de pace.

În ultimul set de sancţiuni, UE a vizat aşa-numită flotă-fantomăutilizată de Moscova pentru a ocoli sancţiunile în materie de exporturi de petrol şi gaz, precum şi veniturile energetice ale Rusiei.

Miniştrii ar urma să discute şi despre posibile garanţii de securitate pentru Ucraina odată ce luptele se încheie, precum şi despre gestionarea activelor băncii centrale ruse îngheţate în UE în valoare de circa 210 miliarde de euro.

Miniştrii de externe din Ucraina, Islanda, Norvegia şi Regatul Unit au fost invitaţi la Copenhaga să se alăture omologilor lor europeni.

Războiul din Gaza se va afla şi el pe agenda discuţiilor de sâmbătă. Există o divizare în cadrul UE privind modul în care să reacţioneze la o evaluare internă care a ajuns la concluzia că acţiunile Israelului în Gaza încalcă acordul de asociere UE-Israel care obligă ambele părţi să respecte drepturile omului.

În timp ce anumite ţări, între care Franţa şi Spania, sunt favorabile unui poziţii mai dure faţă de Israel, altele, precum Germania, sunt împotriva adoptării de sancţiuni. 

