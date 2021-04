Revenirea la viață a Cetății Ineu. Monumentul va fi reabilitat cu cinci milioane de euro, bani europeni

Am decis să venim la Ineu, ca să vă arătăm cetatea, un monument de la 1293, ce nu a mai fost reabilitată din 1970 și a fost abandonată în 1996. De ce este interesant monumentul? Pentru că el va fi reabilitat cu bani europeni.

Cel mai la îndemână sunt proiectele europene pentru că bugetul administrației este destul de firav

Călin Abrudan, primar Ineu: Sunt convins că va schimba în totalitate imaginea localității noastre. Avem ceva industrie, stăm bine la numărul de angajați, dar din punct de vedere al turismului am stat destul de rău. Cu pași mărunți vom reuși să facem lucruri însemnate, iar prin restaurarea acestui monument vom face lucruri însemnate pentru dezvoltarea turistică a orașului.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Reabilitarea cetății începe chiar în acest an și ar urma să fie gata în 2-3 ani?

Călin Abrudan, primar Ineu: Maxim în 2023.

Sergiu Voicu: Proiectul este de 5 milioane de euro.

Călin Abrudan: Acest proiect înseamnă construcția în sine cu tot ce trebuie pentru a funcționa, mai puțin dotări. O să schimbăm toată șarpanta, tâmplăria din clădire. Vom interveni la tot exteriorul și interiorul, dar nu vom avea niciun scaun. Va trebui ca primăria să găsească o soluție pentru a o putea da în folosință. Desigur, că cel mai la îndemână vor fi proiectele europene pentru că bugetul administrației este destul de firav, fiind o localitate cu doar 10 mii de locuitori.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: De porțile cetății nu a trecut niciun turist de 30 de ani, care să vină și lase aici bani, să plătească bilet de intrare, pentru că ce vedem aici este o clădire aproape dărăpănată. Ideea este că după ce va fi implementat proiectul cu bani europeni, numărul de turiști ar trebui să ajungă la 5.000 în fiecare an.

Până să vedem cu toții cetatea introdusă în circuitul turistic am decis să v-o arătăm, așa cum este ea acum.

Amenajarea va menține istoria și va crea povești pentru turiști

Călin Abrudan, primar Ineu: Avem intrarea principală în cetate, în dreapta noastră avem aripa sudică ce a suferit cel mai mult de-a lungul timpului. Este refăcută după 1800, spun experții, dar va trebui să o demolăm și să o refacem în aceeași formă în care este. A suferit foarte mult, după anul 2015-2016, când am preluat această clădire, am făcut aceste sprijiniri penru că altfel cădea. Se vede fundația veche. Este la o adâncime destul de însemnată. Vedem compoziția fundației vechi: strat de piatră, strat de cărămidă. Noi vom merge cu dărâmarea până la fundația care se vede acolo. Aici va fi o terasă unde putem face toate evenimentele din jurul cetății, evenimentele de punere în valoare a obiectivului turistic pe viitor. Ea a fost construită special ca unitate de apărare a zonei.

Sergiu Voicu: A fost atacată?

Călin Abrudan: A fost și atacată și cucerită de-a lungul vremii de turci. Vrem să le lăsăm amprenta în noul proiect și vom face o cafenea, un apartament turcesc.

Sergiu Voicu: Ca să se mențină istoria și așa creați și povestea pentru turiști.

Călin Abrudan: Aici a fost depozitul școlii vechi. O să mergem la subsol. Noi o s-o facem sub formă de cramă viitoare. Frumusețea boltelor este singurul lucru care ne interesează astăzi.

Sergiu Voicu: E chiar impresionant. O să fie o cramă foarte frumoasă.

Călin Abrudan: Din spusele cercetătorilor, în această zonă avem cea mai veche parte a cetății, cu ziduri din 1500. Toată partea nordică o să fie muzeu, săli de conferință, săli de exponate, școală de arte și meserii. Sus încercăm să facem lucruri de pe vremuri, țesut, olărit, împletirea nuielelor. Cetatea la începuturi a fost în formă hexagonală. Aici vedem pereții vechi, vedeți cu piatra asta până sus.

Sergiu Voicu: Ce grosime au?

Călin Abrudan: Aproape doi metri în zona asta. Parcă și văd aici un restaurant cu o masă acolo, acolo, acolo, lumină difuză, lumânări. Sticle de vin puse acolo pe rastel. Aici erau căile de tragere cele vechi. În perioada comuniștilor s-a intervenit la clădire, dar cu soluții care au dăunat clădirii noastre. Acest beton pus a afectat structura. Betonul cu găuri care a împovărat și împovărează pereții nostri.

Mica localitate a atras 16 milioane de euro

Sergiu Voicu: Categoric ce se va întâmpla în cetate va fi reprezentativ pentru Ineu, dar aveți și alte proiecte pentru fonduri europene pe care să le implementați în localitate.

Călin Benea, șef serviciu Investiții și Finanțări: Avem circa 16 milioane de euro atrase. Există 6 proiecte câștigate pe POR, pentru tot ce înseamnă infrastructura școlară. Mergem mai departe, în sănătate tot așa, am câștigat un proiect pentru dotare ambulatoriu spital orășenesc Ineu. Undeva la 1,2 milioane de euro.

Călin Abrudan, primar Ineu: Avem chiar și un pod nou peste Crișul Alb, o pasarelă care va deservi pista de bicicletă. Și 12 km de piste de bicicletă care duc la toate obiectivele și instituțiile importante ale orașului. Aici la cetate va fi o stație de biciclete, vizavi de cetate, o stație de biciclete care va ajuta și la transportul ecologic al orașului nostru. Autobuz electric, articulat, să reușim să ducem turiștii dintr-un capăt înaltul.

Călin Benea, șef serviciu Investiții și Finanțări: Odată cu acest proiect grandios, Cetatea Ineului, turismul se va dezvolta, orașul se va dezvolta.

„Îi încurajez și pe alți primari să acceseze orice se poate accesa în această perioadă”

Sergiu Voicu: Dacă ne uităm pe lista de localitați care au contractat bani europeni pentru dezvoltare vedem că Ineul se află în top la contractare în judetul Arad.

Călin Abrudan, primar Ineu: Primul după noi este cam la jumătatea clasamentului. În totalitatea lor am pierdut un singur proiect din câte am accesat, dar am completat pe cealaltă linie de finanțare pe programul guvernamental.

Sergiu Voicu: Aveți un sfat pentru primarii care se gândesc să ia bani europeni de acum încolo, dar care nu au făcut lucrul acesta pentru că s-au temut de câte ceva ?

Călin Abrudan: Este șansa noastră să dezvoltăm comunitățile, altă șansă nu avem. Pe noi ne vor ajuta aceste proiecte să trecem mai ușor decât alții peste acești ani dificili. De aceea îi încurajez și pe alți primari să acceseze orice se poate accesa în această perioadă. 90% din proiectele noastre încep anul acesta, un an dificil pentru toată lumea, pentru noi va fi un an de excepție economic pentru că vom avea foarte multe lucrări în orașul nostru, multă infuzie de capital și în anii următori de implementare a acestor proiecte.

