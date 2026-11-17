Aliații NATO vor discuta marți cu Elbridge Colby, șeful departamentului de politici al Pentagonului, despre revizuirea de către Washington a efectivelor militare americane din Europa, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius, urmând ca în câteva săptămâni să se ofere mai multe detalii cu privire la amploarea unei eventuale reduceri, relatează Reuters.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a prezentat în iunie raportul de evaluare pe șase luni și a amenințat că va reține o parte din contribuțiile SUA către NATO în cazul în care aliații care „profită pe seama altora” nu își vor respecta angajamentele privind cheltuielile de apărare.

El nu a afirmat în mod explicit că revizuirea ar putea duce la reduceri ale efectivelor de 80.000 de soldați americani dislocați în Europa, dar a subliniat obiectivul de a determina continentul să facă mai mult, permițând în același timp armatei americane să-și îndeplinească angajamentele la nivel global.

„Ne așteptăm la modificări ale efectivelor militare, dar nu știm încă nimic concret”, a declarat Pistorius înaintea unei întâlniri cu omologii săi din UE la Bruxelles, la care Colby va participa în cadrul unui prânz de lucru.

„Dar, din nou, o schimbare a echilibrului forțelor convenționale ar fi avut loc sub orice alt președinte al SUA, ca urmare a implicării sporite în regiunea Indo-Pacific”.

Germania găzduiește aproximativ 35.000 de soldați americani, reprezentând cea mai mare prezență militară americană din Europa. Se preconizează că rezultatul revizuirii va fi prezentat înainte de Crăciun.

Surse militare europene au speculat că Washingtonul ar putea muta o brigadă sau aproximativ 5.000 de soldați din Germania fie în Asia, fie mai aproape de flancul estic al NATO, în Polonia.

Pistorius a declarat că discuțiile actuale au ca scop coordonarea cu Washingtonul pentru a preveni apariția unor lacune periculoase în sistemul de apărare european al NATO, cauzate de o eventuală reducere a prezenței militare americane.

Ulterior, Colby va participa la o reuniune a așa-numitului Grup Ramstein, format din susținătorii militari ai Ucrainei, la sediul NATO, pentru a discuta despre modalitățile de a furniza mai multe arme către Kiev în perspectiva unei ierni grele, în timp ce Rusia intensifică atacurile aeriene asupra infrastructurii civile.

Pistorius a declarat că Germania și Norvegia vor finanța un alt pachet de arme americane în cadrul programului PURL, concentrându-se pe furnizarea către Ucraina a unui număr mai mare de rachete PAC-2 și PAC-3 pentru sistemul de apărare aeriană Patriot.

„Acesta este al cincilea pachet la care participă Germania. De data aceasta, contribuim cu 300 de milioane de dolari”, a declarat Pistorius.

Germania depune eforturi pentru a integra racheta IRIS-T în sistemele norvegiene de apărare aeriană NASAMS și va livra la Kiev radare suplimentare, muniție pentru drone și avioane de vânătoare, a afirmat acesta.

„Vom apela... încă o dată la simțul responsabilității fiecăruia”, a declarat Pistorius, făcând aluzie la aliați precum Grecia, care dispun încă de stocuri mari de rachete Patriot.

Sprijinul acordat Ucrainei nu a fost o acțiune caritabilă, ci a depășit granițele solidarității și ale sprijinului acordat unei țări aflate sub atac, a afirmat el, adăugând: „Este vorba despre securitatea Europei și despre a-l opri pe Vladimir Putin și a-l pune la locul lui”.

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Editor : A.M.G.