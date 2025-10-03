Revoluție pentru startup-uri: UE pregătește reguli unice și fonduri de miliarde pentru companiile inovative

Uniunea Europeană pregăteşte un set unic de reguli pentru startup-uri, menit să înlocuiască legislaţiile naţionale disparate şi să faciliteze extinderea companiilor inovative pe piaţa internă. Ursula von der Leyen a anunţat, la Italian Tech Week de la Torino, că iniţiativa va fi prezentată în 2026 şi va include şi măsuri de sprijin prin fonduri de miliarde de euro şi o strategie „AI first” pentru accelerarea adoptării inteligenţei artificiale, informează Reuters.

Ursula von der Leyen a anunţat că Executivul european va prezenta în 2026 o legislaţie care va crea un „al 28-lea regim” pentru startup-uri, menit să înlocuiască cele 27 de sisteme naţionale separate cu care acestea trebuie să se confrunte în prezent.

„Prea des, este mai uşor să te extinzi pe un alt continent decât în Europa”, a spus von der Leyen.

„Îmi doresc ca pentru voi să fie la fel de simplu cum este pentru un startup din San Francisco să se extindă în Statele Unite”, a adăugat ea.

Iniţiativa face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a ecosistemului tehnologic european, care include un fond european de scalare în valoare de mai multe miliarde de euro – Scaleup Europe Fund – şi o nouă strategie „AI first”, destinată accelerării adoptării inteligenţei artificiale în diverse industrii.

