Rezerve la Kremlin față de contribuția „pozitivă” a europenilor la planul SUA pentru Ucraina

Kremlinul și-a exprimat joi rezervele față de contribuția pe care liderii europeni ar fi putut-o avea la planul Statelor Unite pentru soluționarea războiului din Ucraina, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, declarând că Moscova așteaptă clarificări de la Washington cu privire la eventualele modificări aduse planului în urma consultărilor cu europenii.

„Fără îndoială, ne preocupă faptul că liderii europeni ar fi putut aduce vreo contribuţie pozitivă, având în vedere atitudinea lor”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, pentru televiziunea de stat rusă.

El a adăugat că Moscova doreşte în prezent să primească informaţii de la partea americană despre ceea ce s-a schimbat în plan după consultările cu europenii, scrie Agerpres.

„Acum avem nevoie să obţinem informaţii de la americani despre ce a fost adăugat şi ce a fost modificat ca urmare a acestor contacte cu europenii”, a spus Peskov.

Cu câteva ore înainte, Dmitri Peskov a confirmat pregătirile pentru o întâlnire iminentă între Rusia şi SUA în care urmează să fie abordate rezultatele consultărilor desfăşurate săptămâna aceasta de emisarii Casei Albe cu ucraineni şi europeni.

Presa americană a informat că, la acest sfârşit de săptămână, emisarul economic al Kremlinului, Kiril Dmitriev, va avea o întâlnire la Miami cu reprezentanţi ai Casei Albe.

Potrivit presei occidentale, Dmitriev a participat activ la elaborarea planului de pace iniţial, prezentat de SUA, pentru care a călătorit în octombrie la Miami după ce Washingtonul a anunţat sancţiuni împotriva celor două mari companii petroliere ruseşti, Rosneft şi Lukoil.

Kremlinul a exclus săptămâna aceasta o vizită a emisarului american Steve Witkoff, care a vizitat Rusia cel mai recent pe 2 decembrie, pentru a şasea oară. În cadrul consultărilor din 2 decembrie nu s-a ajuns la un compromis, după cum a recunoscut Kremlinul la acea dată.

