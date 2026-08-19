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„Rezultat uriaș”: centrala nucleară Paks evită oprirea completă, anunță Peter Magyar. Ce măsuri a luat Ungaria pe Dunăre

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Peter Magyar anunță că centrala Paks evită închiderea completă. Foto: Captură video Facebook/ Peter Magyar
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Centrala nucleară Paks din Ungaria a evitat o oprire completă, în contextul în care se așteaptă ca nivelurile Dunării, principala sa sursă de răcire, să rămână suficient de ridicate în apropierea instalației datorită lucrărilor de inginerie efectuate pe fluviu, a declarat, miercuri seară, premierul Peter Magyar, potrivit Reuters.

Centrala ar putea reporni cele șase turbine inactive duminică și ar putea funcționa la capacitate maximă până joia sau vinerea viitoare, a adăugat Magyar.

Centrala, care generează aproape jumătate din energia electrică a Ungariei, a funcționat la doar 25% din capacitatea sa, doar două dintre cele opt turbine fiind operaționale, pe fondul unei secete istorice și al scăderii record a nivelului Dunării.

România vecină și-a închis ultimul reactor funcțional săptămâna trecută, notează Reuters, pentru că seceta din această vară a făcut ravagii în producția de energie, transportul maritim și sistemele de sănătate publică europene.

Seceta a ridicat, de asemenea, întrebări în Ungaria și România cu privire la modul de adaptare a energiei atomice la o climă din ce în ce mai extremă.

O muncă uriașă, un rezultat uriaș! Barajul ridică deja nivelul apei cu 15-20 de centimetri. Nu este nevoie să oprim cele două turbine aflate în funcțiune, iar începând de duminică, vor fi repuse în funcțiune și celelalte. De vinerea viitoare, Centrala nucleară Paks va putea produce la capacitate maximă!”, a declarat prim-ministrul Peter Magyar într-o postare pe Facebook.

„Cele șase turbine inactive pot începe să fie repornite treptat duminică, cel târziu la miezul nopții”, a explicat Magyar într-un clip video, adăugând că experții se așteaptă ca centrala să funcționeze la capacitate maximă până joi sau vineri, săptămâna viitoare.

Săptămâna trecută, Ungaria a început construirea unui prag al albiei, o structură asemănătoare unui baraj transversal pe fundul râului, pentru a regla debitul apei, despre care se aștepta să crească nivelul cu până la un metru. Cu toate acestea, e de așteptat ca proiectul să dureze săptămâni până la finalizare.

Ca soluție pe termen scurt, guvernul a scufundat două barje lângă Paks pentru a ridica nivelul apei suficient cât cele două turbine ale centralei să poată funcționa în timp ce pragul albiei era în construcție.

Editor : Ș.R.

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