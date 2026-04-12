Rezultate alegeri Ungaria. Liderii UE îl felicită pe Peter Magyar pentru victorie. Von der Leyen: O țară redescoperă drumul spre Europa

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, duminică seară, un mesaj de felicitare după victoria partidului Tisza al lui Peter Magyar în alegerile parlamentare din Ungaria. Aceasta notează că „inima Europei bate mai puternic în Ungaria”. Totodată, președintele francez Emmanuel Macron spune că l-a felicitat pe Magyar.

„În această seară, inima Europei bate mai puternic în Ungaria”, arată mesajul în engleză al președintei Executivului european, dublat de un mesaj în maghiară.

„Ungaria a ales Europa. Europa a ales-o întotdeauna pe Ungaria. O țară își redescoperă drumul spre Europa. Uniunea devine mai puternică. Ungaria a ales Europa. Europa a ales-o întotdeauna pe Ungaria. Împreună suntem mai puternici. O țară se întoarce pe drumul spre Europa. Uniunea devine mai puternică”, mai arată un mesaj al Ursulei von der Leyen.

„Tocmai am avut o ședință cu Peter Magyar pentru a-l felicita pentru victoria sa din Ungaria!

Franța salută această victorie a participării democratice, a atașamentului poporului ungar față de valorile Uniunii Europene și a Ungariei în Europa.

Împreună, să promovăm o Europă mai suverană, pentru securitatea continentului nostru, pentru competitivitatea noastră și pentru democrația noastră”, arată mesajul lui Emmanuel Macron pe X.

După numărarea a aproape 54% din voturi, premierul încă în funcție Viktor Orban (Fidesz) l-a felicitat pe contracandidatul său, Peter Magyar (Tisza), care se află în fruntea competiției electorale, ocupând majoritatea necesară de mandate în Parlament pentru a obține puterea la Budapesta.

