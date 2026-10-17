Rezultate „catastrofale” în Cehia pentru partidul premierului Andrej Babiš. Ce se întâmplă cu coaliția euroscepticilor, la putere

Principalele partide de opoziţie din Cehia au obţinut cele mai multe voturi la alegerile pentru Senat sâmbătă, în timp ce partidul prim-ministrului Andrej Babis nu a reuşit să câştige niciunul dintre locurile pe care le pretindea, într-una dintre primele sale teste electorale de la preluarea puterii anul trecut, relatează Reuters.

Partidul ANO al lui Babis sperase să înregistreze câştiguri în camera superioară a parlamentului, care are 81 de locuri, iar partidele de opoziţie deţin majoritatea, unde o treime dintre locuri au fost scoase la vot.

Babis a calificat rezultatul drept „catastrofal”, însă este puţin probabil ca acesta să destabilizeze guvernul său de coaliţie eurosceptic, care include partide de dreapta şi de extremă dreapta.

De la preluarea mandatului, guvernul a pus capăt sprijinului militar direct acordat de stat Ucrainei în războiul acesteia cu Rusia şi a contestat politicile Uniunii Europene în domeniul climei.

Camera inferioară rămâne principala cameră legislativă a ţării şi poate anula vetourile Senatului, limitând astfel capacitatea camerei superioare de a bloca proiectele de lege ale guvernului.

Cu toate acestea, Senatul joacă un rol important în aprobarea modificărilor constituţionale, în confirmarea candidaţilor propuşi de preşedinte pentru Curtea Constituţională şi în alegerea propriului preşedinte, al doilea cel mai înalt demnitar al statului, după şeful statului.

În pofida acestui eşec, partidul ANO continuă să ocupe primul loc în sondajele de opinie naţionale.

Guvernul a relaxat politica fiscală pentru a stimula salariile şi pensiile, precum şi investiţiile în transporturi, atrăgând critici în această ţară cu 10,9 milioane de locuitori, cunoscută pentru prudenţa sa financiară tradiţională.

Rata de participare la turul al doilea pentru alegerile în Senat, care au avut loc vineri şi sâmbătă, a fost scăzută, în urma primului tur de la sfârşitul săptămânii trecute.

Partidul „Primarii Independenţi” proeuropeni s-a impus ca fiind cel mai bine clasat, câştigând 10 din cele 14 locuri pentru care a candidat, inclusiv două obţinute din primul tur. „Democraţii Civici” au câştigat şapte locuri.

Votul a urmat alegerilor municipale din weekendul trecut, în cadrul cărora ANO a câştigat în şase dintre cele 13 capitale regionale ale ţării - o scădere faţă de cele opt câştigate în urmă cu patru ani.

Editor : Sebastian Eduard