Guvernul danez se pregătește să interzică smartphone-urile în școli începând cu anul școlar următor, ca răspuns la rezultatele foarte slabe obținute de adolescenții danezi în cel mai recent studiu PISA, informează DPA.

Conform unui comunicat guvernamental emis luni, interdicția care vizează smartphone-urile și alte dispozitive cu acces la internet se va aplica până la sfârșitul clasei a X-a și în cadrul programului de îngrijire extrașcolară.

Guvernul a anunțat că, în urma unui acord cu alte partide, un proiect de lege urmează să fie introdus în cursul actualei sesiuni parlamentare.

„Copiii ar trebui să poată merge la școală fără a fi distrași tot timpul de rețelele sociale, cumpărăturile online sau jocurile video, de exemplu”, a declarat ministrul Educației Magnus Heunicke, în comunicat.

De asemenea, guvernul a anunțat că școlile vor fi obligate să utilizeze filtre de rețea care blochează accesul la site-uri web fără nicio relevanță academică sau educațională.

Telefoanele sunt deja interzise în multe școli din Danemarca. Anul trecut, parlamentul a solicitat școlilor să introducă propriile reguli pentru a face ca instituțiile de învățământ primar și centrele de îngrijire extrașcolară să nu aibă acces la telefoane până la clasa a treia.

Spre deosebire de regulile de anul trecut, interdicția convenită acum de guvern este obligatorie și se va aplica până la sfârșitul clasei a X-a. Modul în care școlile vor implementa această interdicție depinde de ele.

Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA), care a reaprins dezbaterea din Danemarca privind smartphone-urile în școli, măsoară abilitățile elevilor la citire, matematică și științe. Acesta este realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) la fiecare trei ani, începând cu anul 2000.

Editor : Ș.R.