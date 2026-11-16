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Riscul unui accident nuclear în Ucraina crește în această iarnă, avertizează autoritățile de reglementare: „Să înceteze atacurile”

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Military dosimetrist measures the radiation area, a sign with the inscription: caution, radiation, chemical protective suit and gas mask.
Ciuperca de la Cernobîl care pare să trăiască din radiații. Descoperirea care îi uimește pe cercetători. Foto Profimedia
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Din articol
„Ar reprezenta o situație destul de gravă”

Riscul unui accident nuclear în Ucraina crește în această iarnă, au declarat luni autoritățile de reglementare în domeniul siguranței nucleare din 38 de țări, îndemnând Rusia să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a țării, relatează Reuters.

Moscova și-a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra instalațiilor energetice ucrainene, precum centrale, linii electrice și stații de transformare, un sistem deja slăbit după aproape cinci ani de conflict.

„Împreună... ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la riscurile tot mai mari la adresa siguranței nucleare generate de războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei și de atacurile continue ale acesteia asupra infrastructurii energetice a țării”, au declarat organismele într-o declarație comună consultată de Reuters înainte de publicare.

„Împreună, (noi) considerăm că este absolut necesar ca Rusia să înceteze atacurile împotriva instalațiilor nucleare ale Ucrainei și a infrastructurii energetice esențiale pentru funcționarea lor în condiții de siguranță”.

Principala preocupare a autorităților de reglementare este că, fără o alimentare stabilă cu energie electrică din rețea, devine din ce în ce mai dificil pentru centralele nucleare ucrainene să mențină materialul nuclear la o temperatură adecvată și să evite o topire.

Dacă s-ar întâmpla acest lucru, ar putea avea loc emisii de radioactivitate în atmosferă, așa cum s-a întâmplat în timpul dezastrului de la Cernobîl din 1986, considerat cel mai grav accident nuclear civil din lume. În urma accidentului, iodul-131, cesiul-134 și cesiul-137 s-au răspândit în anumite zone din Ucraina, Belarus, Rusia, precum și în Europa de Nord și Centrală.

Organismele care au lansat acest apel sunt HERCA, Asociația șefilor autorităților europene competente în domeniul protecției radiologice; WENRA, Asociația autorităților de reglementare nucleară din Europa de Vest; și NORA, Asociația șefilor autorităților nordice de siguranță radiologică.

Împreună, acestea reprezintă 38 de țări, printre care se numără toate statele UE, SUA, Marea Britanie, Canada și Japonia, printre altele.

„Ar reprezenta o situație destul de gravă”

Într-un interviu, Per Strand, directorul HERCA și NORA, a declarat că atacurile rusești au devenit mai mortale în ultimele săptămâni, de exemplu prin utilizarea unor drone care transportă încărcături mai mari și au o precizie mai mare în țintire.

„Din cauza acestei noi tactici a rușilor, ... este evident că riscul cel mai mare de producere a unui accident nuclear va fi în această iarnă”, a declarat el pentru Reuters.

Scenariul cel mai pesimist, a spus el, ar fi o pană de curent la nivel național a rețelei electrice ucrainene, care ar afecta simultan cele nouă reactoare nucleare operaționale din Ucraina.

„Nouă reactoare în același timp, cu riscul unor scurgeri (radioactive), ar reprezenta o situație destul de gravă”, a spus el.

El a subliniat că această situație ar putea fi evitată dacă s-ar lua măsuri chiar acum și dacă s-ar exercita presiuni asupra Rusiei pentru a-și înceta atacurile asupra infrastructurii energetice. În caz contrar, țările europene trebuie să colaboreze în ceea ce privește pregătirea pentru situații de urgență, pentru a face față eventualelor consecințe ale unui accident nuclear, a afirmat el.

Sâmbătă, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a declarat că activitatea militară a provocat instabilitate în rețeaua electrică a Ucrainei în săptămâna precedentă, ceea ce a dus la reduceri ale puterii la unele unități operaționale din centralele nucleare ale țării.

Ucraina are patru centrale nucleare, dintre care trei sunt în funcțiune, asigurând aproximativ 80% din energia electrică consumată în această iarnă. A patra centrală, cea de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află sub control rusesc într-o zonă situată în apropierea liniei frontului.

În prezent, centrala nu produce energie electrică, ci se bazează pe o sursă externă de energie pentru a menține materialul nuclear la o temperatură adecvată și pentru a evita o topire. Echipamentele centralei sunt alimentate cu energie electrică furnizată din Ucraina.

De la începutul războiului, centrala de la Zaporojie a rămas fără alimentare cu energie electrică din rețeaua externă de 27 de ori, a declarat sâmbătă AIEA, fiind nevoită să recurgă la generatoarele diesel de urgență. De la sfârșitul lunii martie, centrala se bazează pe o singură linie de alimentare cu energie electrică din rețeaua externă, a precizat AIEA.

Rusia și Ucraina se acuză reciproc că au lovit centrala nucleară și că au întrerupt liniile electrice care duc la aceasta.

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Editor : A.M.G.

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