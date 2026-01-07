Rivalul lui Viktor Orban, Peter Magyar, se dovedește și mai radical cu muncitorii străini din Ungaria. Care sunt planurile sale

Liderul sondajelor din Ungaria, Peter Magyar, prezice un viitor sumbru pentru lucrătorii străini din această țară.

Péter Magyar, liderul Partidului Tisza, care ocupă primul loc în toate sondajele independente, a lansat un atac virulent la adresa lucrătorilor străini din Ungaria. În timp ce guvernul lui Viktor Orban s-a limitat la a le reduce numărul, Magyar vrea ca toți să fie trimiși acasă, fără excepții, și să nu mai fie angajați alții.

Dar stați puțin: cum ar putea economia Ungariei să funcționeze fără ei, se întreabă Daily News Hungary.

Echipa lui Orban a repetat de mult timp același mesaj: fără acești muncitori străini, sectoarele cu mare nevoie de forță de muncă, precum industria prelucrătoare și cea auto, s-ar opri. De ce? Forța de muncă din Ungaria este epuizată. Mulți maghiari lucrează în străinătate din cauza salariilor mai mari. Situația s-a schimbat în 2024, când a fost introdusă limita maximă pentru lucrătorii din țările non-UE din cauza dificultăților economice. Guvernul a declarat că nu poate primi mai mult de 65.000 de străini.

Până în 2025, numărul acestora a scăzut la 35.000 – o limită care va rămâne neschimbată și în acest an.

Prim-ministrul insistă că Ungaria închide ușa migranților, dar întinde covorul roșu lucrătorilor străini cu ședere de scurtă durată (până la doi ani, plus o prelungire de un an). Aceștia câștigă bani și pleacă. Cu toate acestea, într-o discuție cu publicația germană Bild, el a lăsat să se înțeleagă că cei care se comportă bine și muncesc bine ar putea chiar obține cetățenia maghiară.

Magyar: toleranță zero, începând din iunie

Intră în scenă Peter Magyar, cu o poziție radical mai dură. El descrie viitorul său guvern ca unul pașnic – fără alimentarea războaielor, fără reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Migrația ilegală? El ar elimina-o, ar renunța la orice pact al UE privind migrația și ar menține gardul de la frontiera sudică – obligând Bruxelles-ul să suporte costurile.

Magyar insistă că, sub guvernarea sa, Ungaria nu ar accepta niciun lucrător străin. Detalii despre lucrătorii actuali sau cei aflați în acest moment în țară, cu acte în regulă? Până acum, nimic.

Magyar a lansat această bombă pentru prima dată în discursul său de Anul Nou, dublând miza la conferința de presă internațională de ieri.

În acest moment Magyar domină sondajele non-guvernamentale cu sute de mii de voturi, dacă cifrele se mențin. Totuși, alegerile generale din aprilie sunt încă la câteva luni distanță, iar Orbán nu va renunța la putere fără o luptă brutală, apreciează publicația maghiară.

Editor : Sebastian Eduard