Robert Fico, despre folosirea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina: „Vrem să punem capăt războiului sau îl alimentăm?”

Slovacia nu va fi de acord cu utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, a spus sâmbătă premierul Robert Fico, relatează Bloomberg.

„Slovacia nu va participa la niciun program juridic sau financiar de confiscare a activelor înghețate dacă aceste fonduri ar fi cheltuite pentru costuri militare în Ucraina”, a spus premierul slovac în cadrul unui interviu acordat postului public de televiziune STVR.

Uniunea Europeană ia în considerare utilizarea activelor înghețate ale băncii centrale ruse pentru a ajuta Ucraina, care va avea nevoie de finanțare nouă până la începutul anului 2026.

Totuși, discuțiile au ajuns într-un impas, deoarece Belgia vrea garanții mai puternice că nu va fi trasă la răspundere pentru riscurile legate de împrumuturile propuse în valoare de 140 de miliarde de euro, deoarece o mare parte din bani se află în Belgia.

Robert Fico a amenințat anterior că va bloca sancțiunile împotriva Rusiei, deși în cele din urmă a fost de acord după ce a obținut anumite concesii. Dar el a respins categoric confiscarea activelor rusești pentru a finanța Ucraina.

„Vrem să punem capăt războiului sau îl alimentăm?”, a spus Fico, apărându-și poziția „pro-pace”. „Vom da 140 de miliarde de euro Ucrainei pentru a continua războiul. Ce înseamnă asta? Că războiul va continua cel puțin încă doi ani”.

