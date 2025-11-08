Live TV

Robert Fico, despre folosirea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina: „Vrem să punem capăt războiului sau îl alimentăm?”

robert fico
Premierul Slovaciei, Robert Fico. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Slovacia nu va fi de acord cu utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, a spus sâmbătă premierul Robert Fico, relatează Bloomberg.

„Slovacia nu va participa la niciun program juridic sau financiar de confiscare a activelor înghețate dacă aceste fonduri ar fi cheltuite pentru costuri militare în Ucraina”, a spus premierul slovac în cadrul unui interviu acordat postului public de televiziune STVR.

Uniunea Europeană ia în considerare utilizarea activelor înghețate ale băncii centrale ruse pentru a ajuta Ucraina, care va avea nevoie de finanțare nouă până la începutul anului 2026.

Totuși, discuțiile au ajuns într-un impas, deoarece Belgia vrea garanții mai puternice că nu va fi trasă la răspundere pentru riscurile legate de împrumuturile propuse în valoare de 140 de miliarde de euro, deoarece o mare parte din bani se află în Belgia.

Robert Fico a amenințat anterior că va bloca sancțiunile împotriva Rusiei, deși în cele din urmă a fost de acord după ce a obținut anumite concesii. Dar el a respins categoric confiscarea activelor rusești pentru a finanța Ucraina.

„Vrem să punem capăt războiului sau îl alimentăm?”, a spus Fico, apărându-și poziția „pro-pace”. „Vom da 140 de miliarde de euro Ucrainei pentru a continua războiul. Ce înseamnă asta? Că războiul va continua cel puțin încă doi ani”.

Citește și:

„Hibele” schemei de împrumut a UE pe baza activelor rusești blocate. Ucraina vede măsura drept una problematică: „O soluție provizorie”

De ce Belgia nu are interesul să se atingă de averile rusești. 194 de miliarde de euro, blocate la Bruxelles

Editor : A.M.G.

