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Robert Fico susține că unii politicieni occidentali urmăresc să provoace un conflict NATO - Rusia: „Toarnă gaz pe foc”

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Presedintele Romaniei il primeste pe premierul slovac Robert Fico la Palatul Cotroceni, 27 martie 2026.
Robert Fico. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Unii politicieni occidentali urmăresc să provoace un conflict între NATO și Rusia, după ce strategia de a învinge Moscova în războiul cu Ucraina s-a dovedit a fi „un eșec”, a declarat sâmbătă prim-ministrul slovac Robert Fico, relatează Reuters

Fico, liderul slovac de lungă durată, care a menținut relații cordiale cu Rusia și refuză să acorde ajutor militar Ucrainei, a declarat săptămâna aceasta că Europa se află mai aproape ca niciodată de izbucnirea unui război pe scară largă ca urmare a conflictului din Ucraina.

În același timp, unii lideri europeni, precum cei din Franța și Polonia, au avertizat cu privire la atacurile hibride rusești.

În mesajul său video, Fico a declarat: „Ne confruntăm cu un pericol mortal”, în timp ce observă cum Occidentul „toarnă gaz pe foc” prin sprijinul acordat Ucrainei, sprijin care, potrivit lui, nu a avut niciun rezultat.

„Eșecul strategiei de a distruge Rusia prin războiul din Ucraina i-a determinat pe unii politicieni occidentali să creadă că, dacă obiectivul nu poate fi atins prin intermediul armatei ucrainene și al sprijinului deplin acordat acesteia, atunci trebuie depuse toate eforturile pentru a declanșa un conflict între NATO și Rusia”, a declarat Fico în videoclipul postat pe rețelele sociale.

El a afirmat că războiul din Ucraina nu este al Slovaciei și nici al NATO, dar a adăugat: „Anumiți susținători ai războiului din cadrul NATO încearcă, cu orice preț, să transforme acest război într-un conflict între Rusia și NATO.”

La începutul acestei săptămâni, Fico a avertizat că o incursiune a unei drone ar putea declanșa activarea clauzei de apărare colectivă a NATO și și-a exprimat dorința de a împiedica Slovacia — care se învecinează cu Ucraina și este membră a Alianței militare — să fie implicată într-un conflict armat.

El a declarat sâmbătă că este ușor să se creeze un pretext pentru a declanșa un război și a reiterat că Slovacia nu va trimite soldați să lupte sub un pretext inventat.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că Rusia își intensifică campania de atacuri hibride împotriva Europei și a menționat o tentativă de atac cu drone la aeroportul din Leipzig, din luna august, despre care guvernul german a concluzionat că a fost pusă la cale de Moscova, ca dovadă a naturii în schimbare a agresiunii rusești.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat joi, citând agenții de informații anonime, că Rusia intenționează să lanseze atacuri hibride cu drone și rachete împotriva țărilor care susțin Ucraina.

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Editor : A.M.G.

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