Roberta Metsola, mesaj pentru SUA: „Noi nu le-am spune ce să facă în noiembrie”. Ce a spus despre Iran

Într-un interviu acordat Politico, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola a declarat că Uniunea Europeană nu va exprima o preferință cu privire la cine ar trebui să câștige alegerile intermediare din SUA din noiembrie. Însă secretarul de stat american Marco Rubio s-a pronunțat în favoarea lui Viktor Orban la Budapesta luna aceasta, înaintea alegerilor generale din Ungaria care vor avea loc în aprilie.

„Aceasta este o discuție pe care o purtăm deseori cu omologii noștri americani – la fel cum noi nu le-am spune ce să facă în noiembrie, aceasta ar fi, într-un fel, cererea noastră în schimb”, a declarat Metsola în timpul unei vizite la Londra. „Aș dori ca cetățenii noștri din toate țările Uniunii Europene să poată decide în mod liber și echitabil, în cadrul unor alegeri libere și corecte. Asta înseamnă că, dacă observăm interferențe externe, manipulări sau comportamente ale alegătorilor, avem instrumentele necesare pentru a combate aceste fenomene”.

Declarațiile sale vin în contextul în care diplomații americani pun în aplicare noua Strategie de Securitate Națională a Casei Albe, care include un obiectiv declarat de a înclina politica europeană în favoarea priorităților MAGA.

În practică, această strategie va implica sprijinirea partidelor „patriotice”, considerate aliniate cu Trump în ceea ce privește migrația și valorile sociale. Spre dezamăgirea multor înalți oficiali americani, aceste partide sunt în prezent excluse din funcțiile de putere din Parlamentul European, precum și din unele capitale naționale.

În ultimele luni, însă, așa-numitul acord „cordon sanitaire”, prin care partidele de extremă dreapta sunt ținute departe de putere, a început să se clatine în Parlamentul European. Partidul Popular European al lui Metsola s-a aliat anul trecut cu grupurile de extremă dreapta pentru a adopta măsuri menite să reducă birocrația. Având în vedere reorganizarea intermediară a Parlamentului prevăzută pentru începutul anului 2027, va reuși extrema dreaptă să obțină poziții cheie, cum ar fi președinția comisiilor? Metsola consideră că este puțin probabil.

„Cordonul sanitar este o chestiune pe care grupurile trebuie să o decidă. Vedeți cum funcționează în momentul de față cu posturile ocupate – și grupurile nu vor schimba acest lucru, dacă mă întrebați pe mine”, a spus ea.

„Există întrebări fundamentale – fie că este vorba despre Ucraina, statul de drept, democrație și pace – care ar crea diviziuni și nu s-ar schimba”. Ea a adăugat: „Am fost aleasă de grupurile pro-europene, iar majoritățile pro-europene construite de la centru spre exterior [au fost] cele mai de succes în Parlamentul European, atât în mandatul anterior, cât și în cel actual”.

Rolul lui Metsola în calitate de președinte al Parlamentului este, de asemenea, în joc la sfârșitul anului. Până în prezent, ea nu a declarat dacă va candida pentru un al treilea – „Am învățat să nu fac speculații”. Dar asta înseamnă că exclude această posibilitate sau că este probabil să se retragă? „Nu, pentru că mi s-a acordat această responsabilitate de către colegii mei”, a spus ea.

Metsola, despre Iran

Metsola este mândră de rolul Parlamentului, în special în ceea ce privește impunerea de sancțiuni suplimentare împotriva Iranului. Ea este de mult timp o susținătoare declarată a disidenților și protestatarilor iranieni, dintre care mii au fost uciși în urma represiunii regimului de la începutul acestui an.

Trump a promis să ajute protestatarii, este de acord cu necesitatea schimbării regimului ayatollahilor și construiește o vastă forță militară în Orientul Mijlociu, în timp ce negocierile continuă.

Vrea Roberta Metsola o schimbare de regim, chiar dacă asta înseamnă război? Răspunsul ei sugerează că nu se opune acestei idei, notează Politico.

„Orice soluție care ar putea fi găsită pentru alegeri libere și corecte, prin care iranienii să poată alege singuri cine să îi conducă... este ceva ce am saluta și am face orice pentru a permite [acest lucru]”, a spus Metsola.

„Acum, dacă mă întrebați pe mine, am prefera întotdeauna o soluție care să nu fie militară”, a adăugat ea. „Am prefera întotdeauna soluții democratice – aceasta este și dorința multor iranieni de pe teren – dar ceea ce este clar este că iranienii vor schimbare.”

Mai aproape de casă, Parlamentul a aprobat planul UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru achiziționarea de arme, dar premierul Ungariei a blocat acest acord, anulând înțelegerea la care ajunseseră liderii UE în decembrie. Mulți observatori de la Bruxelles bănuiesc că Viktor Orban face acest lucru pentru a câștiga sprijinul populației înaintea alegerilor din aprilie din Ungaria.

„Apelul meu ar fi să depășim acest obstacol”, a spus Metsola. Împrumutul a fost „o decizie care a fost luată și, prin urmare, ar trebui pusă în aplicare... Nu voi intra în detalii despre ceea ce se întâmplă într-un scenariu de campanie națională, dar sper că vom depăși acest obstacol. Dacă nu, credibilitatea noastră ar fi în joc”.

„O abordare nouă”

Metsola a vorbit cu sursa citată după 24 de ore petrecute la Londra, în timpul cărora a purtat discuții cu parlamentari de rang înalt, miniștri și prim-ministrul Keir Starmer pentru a contribui la aprofundarea relațiilor dintre Regatul Unit și UE, la 10 ani după ce țara a votat pentru Brexit.

Ea a declarat publicului prezent la think tank-ul Chatham House că Marea Britanie și UE sunt la cârma propriilor nave, dar ar trebui să recunoască când este mai înțelept „să navigheze în convoi”.

Ea a spus pentru sursa citată că Londra și Bruxelles ar trebui să reia negocierile privind participarea companiilor britanice de apărare la programul UE de împrumuturi SAFE în valoare de 150 de miliarde de euro pentru achiziționarea de arme, poate într-o a doua rundă. Primele discuții s-au încheiat fără un acord, din cauza neînțelegerii privind suma cu care ar trebui să contribuie Regatul Unit.

„Mi-aș dori ca negocierile să aibă succes”, a declarat Metsola.

Aducerea Regatului Unit mai aproape de apărarea europeană este vitală „nu numai pentru a ajuta Ucraina, ci și pentru a consolida capacitatea Europei într-un moment în care Statele Unite își reduc investițiile pe acest continent”, a afirmat ea.

Metsola a afirmat că există „așteptări mari” cu privire la rezultatele următorului summit UE-Regatul Unit, care va avea loc înainte de vară. Ea a declarat că a discutat cu Starmer despre o cooperare militară mai strânsă, accesul companiilor de apărare britanice la împrumuturi UE pentru programe de înarmare și posibilitatea de a face programul de schimb Erasmus+ permanent, ca parte a negocierilor internaționale ale UE privind bugetul său.

„Prim-ministrul Starmer a declarat nu demult că Regatul Unit de astăzi nu este același care a votat pentru Brexit în urmă cu 10 ani. Și noi am putea spune același lucru din perspectiva noastră, că UE pentru care s-a votat nu este aceeași cu cea de astăzi. Asta înseamnă, să zicem, o abordare nouă, plină de încredere”, a afirmat ea. „Am părăsit întâlnirea extrem de fericită.”

Citește și:

În inima UE începe lupta pentru putere: Parlamentul European își remaniază conducerea peste un an, dar roțile influenței se învârt deja

Europa cu „două viteze” ar putea fi o „cale către unitate”, susține Roberta Metsola: „Nu este un obstacol”

Editor : A.M.G.