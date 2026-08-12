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Video Rod Stewart își anulează concertele din SUA după o intervenție la inimă. Cântărețul are nevoie de o lună de recuperare

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Rod Stewart &amp; Cyndi Lauper In Concert - New York City
Foto: Guliver/Getty Images
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Cântărețul britanic Rod Stewart, în vârstă de 81 de ani, și-a anulat concertele programate în cadrul turneului său din Statele Unite, după ce a trecut printr-o procedură de implantare a unui stent coronarian. Medicii i-au recomandat patru săptămâni de recuperare înainte de a reveni pe scenă, anunță France24.

Echipa artistului a anunțat marți seară, pe rețelele sociale, că Rod Stewart a trecut cu succes printr-o procedură medicală pentru implantarea unui stent coronarian. Intervenția este folosită pentru a menține deschisă o arteră coronariană îngustată sau blocată și pentru a permite sângelui să circule mai ușor către inimă.

Artistul britanic urma să susțină în această lună mai multe concerte în Statele Unite, inclusiv în Las Vegas. Acestea au fost însă anulate la recomandarea medicilor.

„Își va lua următoarele patru săptămâni pentru a se recupera și a-și recăpăta forma fizică completă înainte de a se întoarce pe scenă”, a transmis echipa sa de management.

Din acest motiv, Rod Stewart nu va mai putea continua concertele programate în cadrul turneului actual.

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Cântărețul, cunoscut pentru hituri precum „Da Ya Think I'm Sexy?”, „Maggie May” și „Sailing”, a continuat să susțină concerte în întreaga lume, în ciuda vârstei de 81 de ani.

În 2025, artistul declara că se simte în formă și că este în continuare pasionat de activitatea sa. „Iubesc ceea ce fac și fac ceea ce iubesc”, scria Rod Stewart.

În ultimele luni, însă, artistul a fost nevoit să își anuleze mai multe concerte din Statele Unite din motive medicale. Cel mai recent, concertul programat duminică la Cincinnati a fost anulat din cauza unei „intervenții medicale neprevăzute, dar minore”.

În luna iunie, Stewart a anulat în ultimul moment un concert din California după ce a fost diagnosticat cu laringită. Decizia a atras critici după ce artistul a fost fotografiat la un meci din cadrul Cupei Mondiale chiar a doua zi.

Tot în iunie, în timpul unui concert susținut în Utah, cântărețul a fost văzut primind oxigen și le-a spus spectatorilor că era pe punctul de a leșina.

De această dată, medicii i-au recomandat o perioadă mai lungă de odihnă, astfel încât artistul să se poată recupera complet înainte de a reveni pe scenă.

Editor : C.A.

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