Roma, iritată de sosurile „italienești" vândute în supermarketul din Parlamentul European. Se cere o anchetă: „Este inacceptabil"

paste carbonara
Paste carbonara. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Ministrul italian al Agriculturii, Francesco Lollobrigida, a solicitat o anchetă imediată după ce a descoperit pe rafturile supermarketului Parlamentului European borcane cu sos pentru paste cu denumiri care păreau a fi italienești, relatează The Guardian.

Lollobrigida, membru al partidului Frații Italiei al Giorgiei Meloni, a fost deosebit de iritat de sosul carbonara preparat cu „pancetta italiană” – acesta se prepară cu un alt tip de carne afumată, guanciale – și de sosul de roșii care conținea „oignons de Calabria”, adică ceapă din Calabria.

„Ignorând pancetta din carbonara... toate aceste produse reprezintă ce este mai rău din  «italian sounding»”, a scris el pe Facebook despre descoperirea sa. „Este inacceptabil să le vedem pe rafturile supermarketului Parlamentului European. Am solicitat o anchetă imediată”.

Italia încearcă de mult timp să lupte împotriva imensei piețe globale a produselor „cu denumire italiană” – adică produse alimentare care dau impresia că sunt fabricate în Italia, deși nu este așa.

Sosurile cu marcă proprie la care se referă Lollobrigida sunt vândute de lanțul belgian de supermarketuri Delhaize și au steagul italian pe ambalaj.

Conform reglementărilor UE, un produs alimentar poate fi considerat înșelător pentru consumatori dacă eticheta sa nu indică corect țara de origine.

Rapoartele de la Bruxelles au arătat că sosurile nu erau prezentate ca fiind fabricate în Italia și conțineau ingrediente italiene. Sursa citată a solicitat companiei Delhaize să comenteze această situație.

Acest episod survine în contextul în care Italia așteaptă cu nerăbdare rezultatul cererii sale de includere a bucătăriei italiene pe lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO. Decizia este așteptată la începutul lunii decembrie.

Cea mai mare asociație din sectorul agroalimentar din Italia, Coldiretti, a declarat că „scandalul produselor italiene contrafăcute” costă țara 120 de miliarde de euro pe an.

„Paradoxal, cei mai mari falsificatori ai excelenței italiene sunt țările industrializate”, a declarat Coldiretti. „Din cauza fenomenului numit «Italian sounding», mai mult de două treimi din produsele agroalimentare italiene din întreaga lume sunt false, fără nicio legătură cu producția sau ocuparea forței de muncă din țara noastră”.

Potrivit asociației, SUA sunt cel mai mare vinovat.

Un politician italian a spart cu capul un vitraliu de 40.000 de euro, după ce s-a împiedicat pe scări. Incidentul, surprins de camere

„Sindromul Italia”, prezentat în New York Times: badantele se întorc acasă bolnave. Psiholog: Apar depresia și sentimentul de vinovăție

