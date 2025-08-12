Un român a murit într-un incendiu de pădure în Spania, lângă Madrid. Bărbatul a fost prins în mijlocul flăcărilor la ferma de cai la care lucra. În același incendiu o persoană a fost rănită, anunță The Independent.

Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a fost transportat cu elicopterul la spitalul La Paz, dar a murit ulterior, după ce suferise arsuri pe 98% din suprafaţa corpului. El se afla într-un centru ecvestru din Soto de Viñuelas, unde au murit arse şi o parte dintre animale.

Profitând de condiţiile meteo mai calme de peste noapte, pompierii au reuşit să izoleze incendiul de vegetaţie din zona Tres Cantos. Incendiul este încă activ, dar autostrada M-607 a fost redeschisă traficului.

Peninsula Iberică şi ţările din Balcani se luptă cu mai multe incendii care au devastat deja o parte din situl turistic spaniol Las Medulas, inclus de UNESCO în patrimoniul mondial, relatează AFP.

Sunt zeci de incendii în Spania, care au dus la evacuarea a mii de oameni. Pompierii încearcă să salveze și oameni și animale de avansul de necontrolat al focului.

Regiunea Castilia şi León, unde se află Las Médulas - vechi mine de aur romane clasificate în patriomoniul UNESCO în 1997 -, a înregistrat 13 incendii în doar trei zile, a declarat presei Juan Carlos Suárez-Quiñones, consilier pentru mediu al acestei regiuni din nord-vestul ţării, subliniind că multe dintre acestea sunt intenţionate.

Vântul îngreunează foarte mult stingerea incendiului care transformă în cenuşă copacii seculari ce acoperă situl Las Médulas şi care a provocat rănirea uşoară a patru persoane, potrivit aceleiaşi surse. „Va fi nevoie de ani pentru ca peisajul să se refacă”, spune cu regret Alfonso Fernández, primarul localităţii Carucedo, situată în apropiere, într-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser.

Un alt incendiu, în apropierea oraşului turistic Tarifa, din sudul Spaniei, care fusese stins vineri, a reizbucnit, obligând la evacuarea a 2.000 de persoane, dintre care unele din hoteluri sau aflate la plajă.

Și căldura face victime. Doi oameni au murit în sudul peninsulei, unde au fost luni maxime de peste 44 de grade.

Editor : C.A.