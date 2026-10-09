O româncă de 24 de ani a fost ucisă în Marea Britanie de un individ pasionat de serialul „Dexter”. Benjamin Day, în vârstă de 20 de ani și student la criminalistică, a înjunghiat-o pe femeie de 78 de ori și a aranjat locul crimei exact cum a văzut în producție.

Conform West Midlands Police, studentul, care și-a recunoscut vinovăția pentru uciderea brutală a româncei, a ademenit-o într-o cameră închiriată în Sandwell. Încăperea era căptușită cu folie de plastic.

Day, care avea 19 ani la momentul comiterii crimei, a pledat inițial nevinovat pentru acuzația de omor, dar și-a schimbat pledoaria în vinovat în cadrul procesului care a avut loc marți, 6 octombrie, la Curtea Coroanei din Wolverhampton. Sentința va fi pronunțată pe 4 decembrie.

Potrivit sursei citate, oamenii legii din Marea Britanie au fost alertați pe 21 decembrie anul trecut, în jurul orei 02.20, de proprietarul unei locuințe închiriate de pe Bancroft Road, din Tividale, care a transmis că un bărbat care închiriase o cameră în acel imobil descoperise sânge la baza scărilor.

În timpul percheziționării locuinței, polițiștii au găsit-o pe tânăra româncă în dormitor, întinsă lângă pat. Podeaua și pereții dormitorului, precum și patul, erau acoperite cu folii de plastic, care fuseseră fixate cu capse de perete pentru a le ține bine.

A fost descoperit un toc de pânză pentru cuțite care conținea mai multe astfel de obiecte, precum și un pistol de capse și bandă adezivă.

Tânărul de 20 de ani adunase, de asemenea, diverse obiecte, printre care un șorț, o vizieră din plastic și produse de curățenie. A părăsit proprietatea și a oprit una dintre mașinile de poliție după ce s-a rănit la mână în timpul atacului, dar a spus că fusese atacat de o vulpe.

Inspectorul-detectiv Matt Marston, care a condus ancheta, a declarat: „Day avea o personalitate obsesivă și devenise obsedat de personajul Dexter. A planificat această crimă până în cele mai mici detalii. A fost un atac brutal, planificat dinainte, asupra unei femei fără apărare, ademenită în camera pe care el o închiriase. Day a oprit niște polițiști, cărora le-a prezentat o poveste inventată despre motivul pentru care avea o rană la mână. Polițiștii au devenit suspicioși și l-au reținut imediat”.

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Editor : A.M.G.