Un grup organizat din România este acuzat că percepe tarife exorbitante pentru cursele cu ricșa și își intimidează concurența în centrul Londrei, la câțiva metri de Parlamentul britanic și de sediul Poliției Metropolitane. Potrivit unei investigații a publicației Express, doi turiști au plătit 40 de lire sterline pentru un traseu care, conform tarifelor maxime propuse, ar trebui să coste aproximativ 15 lire.

Ancheta ziarului britanic vizează activitatea operatorilor de ricșe din jurul Podului Westminster, traversat de peste 15 milioane de turiști în fiecare an. Potrivit publicației, grupul din România îi îndepărtează de pe piață, prin intimidare, pe operatorii care lucrează cinstit.

Reporterii au urmărit o ricșă roz care a transportat doi turiști de la Podul Westminster la Palatul Buckingham, pe o distanță mai mică de o milă. La finalul călătoriei, cei doi au declarat că au achitat 40 de lire sterline.

Conducătorul ricșei a refuzat să explice de ce le-a cerut această sumă, susținând că nu vorbește engleza.

Investigația apare înaintea introducerii unor reguli mai stricte pentru operatorii de ricșe. Noile prevederi, care intră în vigoare pe 30 octombrie, vor impune verificări obligatorii ale antecedentelor, cerințe minime privind cunoașterea limbii engleze și limite stricte pentru tarife.

Potrivit Express, unele grupări nu par însă dispuse să respecte noile reguli.

Poliția a transmis că, de la începutul anului, a aplicat peste 200 de amenzi conducătorilor de ricșe, în încercarea de a combate fenomenul.

Editor : Ș.A.