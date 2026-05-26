Live TV

România a inițiat o declarație comună semnată de 16 state privind viitorul buget al UE. Anunțul lui Nicușor Dan

Data publicării:
original_euco_(1)
Nicușor Dan la Bruxelles. Foto: https://www.presidency.ro/

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că România a inițiat o declarație comună a statelor din grupul „Prietenii Coeziunii” privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, document susținut de alte 15 state membre.

Potrivit mesajului publicat de șeful statului pe platforma X, inițiativa este susținută de Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania și Ungaria.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Prin această declarație comună, statele semnatare solicită ca viitorul buget multianual al Uniunii Europene să continue să acorde finanțare consistentă pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, considerate esențiale pentru dezvoltarea economică și reducerea decalajelor dintre statele membre.

„Aceste linii strategice sunt deja afectate de propunerile de reducere a finanțărilor, deși bugetul total propus al Uniunii este în creștere”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că politica de coeziune și politica agricolă comună reprezintă instrumente prin care Uniunea Europeană sprijină investițiile în infrastructură, agricultură, dezvoltarea comunităților, crearea de locuri de muncă și reducerea diferențelor economice dintre statele membre.

Potrivit șefului statului, semnatarii declarației solicită majorarea alocărilor pentru aceste politici în viitorul buget european. În cazul României, fondurile europene rămân „esențiale pentru modernizare și dezvoltare”.

În același timp, Nicușor Dan a arătat că Uniunea Europeană trebuie să răspundă noilor provocări legate de securitate, energie și competitivitate economică. România susține astfel „un buget european ambițios și echilibrat”, care să poată finanța atât noile priorități strategice, cât și politicile tradiționale considerate de succes.

În ceea ce privește competitivitatea economică, președintele României a afirmat că resursele europene trebuie distribuite pe baza principiului excelenței, însă aplicarea acestuia trebuie să contribuie la creșterea competitivității în întreaga Uniune Europeană, inclusiv în rândul întreprinderilor mici și mijlocii.

„România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară a UE, care trebuie să fie echilibrată și să asigure dezvoltarea tuturor statelor membre”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului le-a mulțumit liderilor europeni care susțin inițiativa și a subliniat că solidaritatea și coeziunea trebuie să rămână valori fundamentale ale Uniunii Europene. Declarația comună urmează să fie prezentată formal în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene și va fi luată în considerare în dezbaterile viitorului Consiliu European.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan
1
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
5
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
Digi Sport
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni ghiseu
Primăriile revin în grila națională de salarizare. Ce salarii și venituri vor avea funcționarii locali din 2027
Screenshot 2025-11-29 121217
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
Comisia Europeană. Foto Profimedia
Balcanii, noii „parteneri dificili” ai Europei. Forțele populiste și eurosceptice din Bulgaria și România stârnesc îngrijorări
donald trump da noroc cu nicusor dan
Irineu Darău, despre o întâlnire Nicuşor Dan - Donald Trump: Nu e ca la piaţă, în care să te duci cu 10 proiecte şi ei să vină cu 10
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu, avertisment pentru Nicușor Dan: „Guvernul meu” este o capcană
Recomandările redacţiei
Avertizare meteo de furtuni.
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și...
A U.S. Sailor assigned to Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Delbert D. Black (DDG 119) directs an MH-60R Sea Hawk helicopter, attached to Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 46, during a flight quarter evolution in the U.S. Central Co
Forțele americane au atacat obiective din sudul Iranului. Rubio: „Un...
trump netanyahu
Netanyahu spune că îi este dificil să influenţeze deciziile lui Trump...
Russia Targets Ukrainian Capital Kyiv With Ballistic Missiles - 24 May 2026
Atacul devastator de vineri noaptea asupra Kievului, o încercare a...
Ultimele știri
Polonia avertizează Rusia: orice atac asupra misiunilor diplomatice din Kiev va fi considerat intenționat și deliberat
Președintele finlandez, Alexander Stubb, este dispus să negocieze pacea cu Rusia în numele Europei
Taiwan depășește India la valoarea pieței bursiere și urcă pe locul 5 la nivel mondial, impulsionat de explozia AI
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kris Jenner, adevărul despre Ozempic: „M-a făcut să mă simt foarte rău”. Ce a ales în schimb pentru a-și...
Cancan
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Fanatik.ro
Daniel Pancu a dat detalii de la negocierile cu Dan Şucu: „Trebuie să transmiteţi forţă!”. De câte...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Daniel Pancu rupe tăcerea despre despărţirea de CFR Cluj: “O să plătesc clauza!”. S-a enervat în direct...
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Ce salariu lua Demeter Andras Istvan ca ministru al Culturii. Averea acumulată, a demisionat după...
Digi FM
Îl va șantaja Nicușor Dan pe Bolojan? Mihai Tatulici analizează criza politică
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Câți copii ai?" Valentina Pelinel, răspuns total neașteptat, după 8 ani de căsnicie cu Cristi Borcea
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Vara aduce o mare schimbare în sistemul de pensii. Care pensionari vor pierde 825 lei dacă nu se grăbesc?
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Câinele tău are peste 5 ani? Cele cinci reguli de aur care îi pot prelungi viața
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special