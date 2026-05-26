România a inițiat o declarație comună semnată de 16 state privind viitorul buget al UE. Anunțul lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că România a inițiat o declarație comună a statelor din grupul „Prietenii Coeziunii” privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, document susținut de alte 15 state membre.

Potrivit mesajului publicat de șeful statului pe platforma X, inițiativa este susținută de Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania și Ungaria.

Prin această declarație comună, statele semnatare solicită ca viitorul buget multianual al Uniunii Europene să continue să acorde finanțare consistentă pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, considerate esențiale pentru dezvoltarea economică și reducerea decalajelor dintre statele membre.

„Aceste linii strategice sunt deja afectate de propunerile de reducere a finanțărilor, deși bugetul total propus al Uniunii este în creștere”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că politica de coeziune și politica agricolă comună reprezintă instrumente prin care Uniunea Europeană sprijină investițiile în infrastructură, agricultură, dezvoltarea comunităților, crearea de locuri de muncă și reducerea diferențelor economice dintre statele membre.

Potrivit șefului statului, semnatarii declarației solicită majorarea alocărilor pentru aceste politici în viitorul buget european. În cazul României, fondurile europene rămân „esențiale pentru modernizare și dezvoltare”.

În același timp, Nicușor Dan a arătat că Uniunea Europeană trebuie să răspundă noilor provocări legate de securitate, energie și competitivitate economică. România susține astfel „un buget european ambițios și echilibrat”, care să poată finanța atât noile priorități strategice, cât și politicile tradiționale considerate de succes.

În ceea ce privește competitivitatea economică, președintele României a afirmat că resursele europene trebuie distribuite pe baza principiului excelenței, însă aplicarea acestuia trebuie să contribuie la creșterea competitivității în întreaga Uniune Europeană, inclusiv în rândul întreprinderilor mici și mijlocii.

„România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară a UE, care trebuie să fie echilibrată și să asigure dezvoltarea tuturor statelor membre”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului le-a mulțumit liderilor europeni care susțin inițiativa și a subliniat că solidaritatea și coeziunea trebuie să rămână valori fundamentale ale Uniunii Europene. Declarația comună urmează să fie prezentată formal în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene și va fi luată în considerare în dezbaterile viitorului Consiliu European.

