România a primit primii bani din programul de apărare SAFE. Anunțul Comisiei Europene

România a primit, miercuri, prima plată în cadrul programului SAFE, în valoare de 2,5 miliarde de euro, reprezentând 15% din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro.

România a primit, miercuri, prima plată în valoare de 2,5 miliarde de euro în cadrul instrumentului de apărare „Acțiunea de securitate pentru Europa” (SAFE), reprezentând 15% din alocarea sa totală de 16,7 miliarde de euro, arată un comunicat de presă al Comisiei Europene.

SAFE este un instrument financiar în valoare de 150 de miliarde de euro care acordă împrumuturi statelor membre. Acesta finanțează în principal achizițiile publice comune de muniții, rachete, apărare aeriană și sisteme de luptă la sol produse în UE. Aceasta face parte din planul ReArm Europe/Readiness 2030 al Comisiei Europene, care vizează deblocarea a peste 800 de miliarde de euro sub formă de investiții în domeniul apărării în întreaga Uniune Europeană.

„Prefinanțarea va ajuta România să accelereze investițiile prioritare în domeniul apărării, să consolideze reziliența și să își modernizeze capabilitățile militare în conformitate cu obiectivele europene comune. SAFE este conceput pentru a permite acțiuni rapide și coordonate, pentru a îmbunătăți capacitatea forțelor europene de a lucra împreună și pentru a consolida industria de apărare a Europei, inclusiv prin achiziții publice comune și o cooperare transfrontalieră mai strânsă”, mai arată sursa citată.

Andrius Kubilius, comisarul pentru apărare și spațiu, a declarat: „Plata de astăzi în valoare de 2,5 miliarde de euro către România în cadrul SAFE reprezintă o etapă importantă pentru apărarea europeană și pentru o Europă mai suverană. Această finanțare va consolida capabilitățile de apărare și baza industrială a României, contribuind în același timp la securitatea globală a Europei. SAFE este o dovadă clară a angajamentului nostru ferm față de securitatea europeană, precum și față de reziliența și apărarea flancului nostru estic”.

„Această plată urmează finalizării tuturor etapelor procedurale necesare și reflectă angajamentul UE de a oferi sprijin practic și în timp util prin intermediul SAFE. Vor urma plăți suplimentare, pe măsură ce obiectivele de etapă convenite și punerea în aplicare sunt îndeplinite”, mai arată Executivul european.

Instrumentul SAFE este finanțat prin împrumuturile UE de pe piețele financiare. Acest lucru permite acordarea de împrumuturi pe termen lung la prețuri competitive și structurate în mod atractiv statelor membre solicitante. Condițiile împrumuturilor SAFE beneficiază de ratingul de credit puternic al UE.

Editor : Alexandru Costea