România a transmis „date confidențiale” la Bruxelles în cadrul anchetei asupra platformei TikTok, privind alegerile anulate din 2024

România a trimis la Bruxelles „date confidențiale” în ancheta pe care Comisia Europeană o desfășoară asupra platformei Tiktok în cazul alegerilor prezidențiale anulate în 2024. Anuntul a fost făcut joi de Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, într-o discuție cu jurnaliștii la Bruxelles. Dacă va fi găsită vinovată, platforma riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri.

Comisia Europeană desfășoară o anchetă asupra platformei TikTok în cazul alegerilor prezidențiale anulate din România, la sfârșitul anului 2024.

Ancheta, care este încă în desfășurare, ar putea fi gata la finalul acestui an sau la începutul lui 2027, potrivit surselor Digi24.

După anularea alegerilor din 2024, autoritățile din România au trimis documente declasificare către oficialii UE pentru aceasta investigație, mai arată sursele citate.

„Există o anchetă la nivelul Comisiei Europene privind alegerile din România. Am primit de la România date confidențiale”, a declarat Thomas Regnier.

În cazul în care va fi găsită vinovată pentru interferență în alegerile din România, platforma ar putea fi amendată cu până la 6% din cifra de afaceri, au mai precizat sursele menționate.

Anchetă în urma alegerilor anulate

Comisia Europeană a lansat proceduri oficiale împotriva TikTok pentru posibile încălcări ale Digital Services Act, în urma dovezilor privind interferența Rusiei în alegerile din România.

Demersul a fost inițat în decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale.

CE colectează date pentru a stabili dacă TikTok a încălcat legislația UE. Comisia Europeană a anunțat deschiderea procedurii oficiale împotriva TikTok, suspectată de încălcarea Digital Services Act (DSA) prin faptul că nu a atenuat în mod adecvat riscurile legate de integritatea alegerilor din România, preciza Reprezentanța Comisiei Europene la București într-un comunicat.

La alegerile prezidențiale din România din 24 noiembrie s-a înregistrat victoria neașteptată în primul tur a lui Călin Georgescu, un candidat naționalist independent și eurosceptic, puțin cunoscut publicului până atunci.

Alegerile au fost anulate după ce Curtea Constituțională a primit dovezi ale interferenței Rusiei în procesul de votare, în special pe TikTok, furnizate de serviciile de informații ale României, se arată în comunicat.

Preocupările Comisiei se referă la modul în care funcționează algoritmul de recomandare al rețelelor sociale și la sistemul de publicitate politică, care necesită o etichetare clară.